Wyoming, la víctima colateral de la 'guerra' entre Broncano y Motos: 'El intermedio' cae más de dos puntos en laSexta

La Revuelta de David Broncano ha superado todas las expectativas de audiencia al estrenarse en La 1 rebasando dos días seguidos el 17% de share. Pero, lo más importante, es que la nueva Resistencia ha aterrizado en el ecosistema de la televisión tradicional compitiendo de tú a tú contra El Hormiguero de Pablo Motos.

El programa de TVE firmó este martes un 17,4%, mejorando tres décimas el dato de su estreno. La Revuelta se convirtió en lo más visto del día. Lo sorprendente es que Broncano se impuso a su rival en la franja de coincidencia por 1,6 puntos: 17,9% por el 16,3%.

Sin embargo, la victoria de la nueva Resistencia -está por ver si es puntual o no- no merma el poderío de El Hormiguero. El programa de Pablo Motos anotó un 17,5% y 2.103.000 espectadores. A pesar de contar con un invitado no tan potente como los anteriores, Javier Cámara, el espacio se mantuvo en la línea habitual. Consiguió además el minuto de oro. Fue a las 22.56, cuando 2.441.000 seguidores estaban viendo a Plex enterrarse vivo.

El espacio de 7yacción viene de firmar un sensacional arranque de temporada gracias a las visitas de Rafa Nadal (21%), Carolina Marín (22%) y Victoria Federica (23%). Todas estas cifras son superiores a la media (15,6%) con la que el programa cerró el curso pasado.

Vemos entonces que el programa de Pablo Motos sigue fuerte y que La Revuelta no ha conseguido arañar espectadores que, realmente, era su objetivo. ¿De dónde sale entonces la audiencia que consigue Broncano después de la segunda edición del Telediario?

'El intermedio' sufre

Principalmente, por dos vías. Broncano se puede apuntar el tanto de hacer que gente -sobre todo público joven- que no solía encender la televisión, ahora lo haga. Pero de las audiencias también se observa que El Gran Wyoming -más allá de Babylon Show de Latre que ha caído hasta un estrepitoso 4%- es la víctima colateral de la batalla entre Motos y Broncano.

El intermedio se ha dejado más de dos puntos y 200.000 espectadores este lunes y martes en comparación con los mismos días la semana anterior. El programa de laSexta marcó el lunes pasado un 7,6% (862.000 seguidores de media) el lunes pasado y un 7,4% el martes (840.000). Con la llegada de Broncano esta semana, el espacio de Wyoming ha caído al 5,3% en share.

Nawja Nimri fue la segunda invitada de 'La Revuelta' de David Broncano. null

Hay que recordar que El intermedio venía de cosechar una muy buena temporada, con una subida de seis décimas, logrando el 7,5% de media. Las cifras de esta semana, además, se sitúan por debajo de la media provisional que tiene la cadena en su cómputo mensual, que ahora mismo se sitúa en el 6,1%.

Este trasvase de espectadores no debería extrañar a nadie, pues Wyoming y Broncano comparten el mismo público. La audiencia potencial de sus programas es más progresista y de izquierdas, a diferencia de la de El Hormiguero. Como curiosidad, La Revuelta y El intermedio están producidos por El Terrat. O sea, que la compañía está compitiendo contra sí misma.

First Dates también ha perdido comba en estos primeros compases de batalla. Pero lo ha hecho en menor medida. El dating de Cuatro ha perdido menos de un punto, al bajar del 8% que firmó el pasado martes al 7,1% de ayer.