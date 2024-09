Jorge Javier Vázquez, irónico sobre la crisis de audiencias de Telecinco, lanza un guiño a 'MasterChef Celebrity'

Telecinco está viviendo ciertos éxitos de audiencias con ciertos formatos. Por las mañanas, Vamos a ver ha logrado erigirse como el magacín matinal con mejor rendimiento y Fiesta logra buenos datos en las tardes de los fines de semana. En el prime time, el canal está viendo funcionar formatos como Gran Hermano, Got Talent o De viernes. Sin embargo, eso no impide que esté viviendo una crisis en sus datos.

De eso se ha hecho eco Jorge Javier Vázquez. El comunicador ha acudido este pasado sábado 7 de septiembre a la gala de clausura del FesTVal de Vitoria. El motivo era para recoger, en nombre del equipo de Supervivientes, un premio. El reality show más seguido de la televisión fue galardonado “por mantener vivo el espíritu de un formato ambicioso y complejo que apuesta por el directo”.

Asimismo, Supervivientes fue premiado por “entretener a la audiencia, poniendo a prueba la capacidad de los concursantes para superar sus propios límites”. La encargada de dar el galardón fue Mercedes Milá, quien hizo gala de su particular humor. “Yo esperaba encontrarme con mis concursantes y me encuentro con este atajo de ejecutivos que no han pasado hambre, no les ha picado nada y que han dormido como les ha dado la gana”, declaró de manera socarrona.

Por supuesto, primero estuvieron las palabras de agradecimiento del equipo ejecutivo del programa y la cadena. Tras ello, fue el turno del presentador. El de Badalona lleva al frente de Supervivientes desde 2011. Dado que ha conducido el formato más visto de Telecinco este año y está también en el que promete ser uno de los éxitos de temporada de la cadena, Gran Hermano, Vázquez habló sobre la crisis de audiencia que acecha al primer canal de Mediaset.

“Estoy muy feliz de pertenecer a esta profesión y de venir al FesTVal y encontrarme con todos los compañeros a los que admiro y respeto. Cada vez amo más esta profesión”, dijo al inicio de su intervención. Tardó poco en hacer gala de su singular ironía. “La verdad que, tal y como estamos en Telecinco, en realities solo se podría emitir Supervivientes”, manifestó.

Jorge Javier Vázquez en el photocall de la gala de clausura del FesTVal de Vitoria 2024. Sergio R. Moreno Gtres

Tras este comentario, el de Badalona valoró cómo su cadena está luchando contra esa crisis de audiencias. “Aquí estamos, luchando y seguiremos con muchísimas ganas. Porque la verdad es que esta profesión es bonita en cualquier momento: en los buenos, en los regulares y en los más regulares todavía, porque siempre tienes esperanza de continuar y llegar”, expuso.

Vázquez lanzó un guiño a MasterChef Celebrity, al dejar caer que lo ve como un formato para ‘revitalizar carreras’. ¿El motivo? Llegó a pensar en pedir aparecer en el talent culinario tras las cancelaciones de Sálvame, Viernes Deluxe y Cuentos chinos. “Vuelvo a mi casa de Madrid pensando que, por lo que pueda pasar, tengo que conseguir como sea el teléfono de Macarena Rey”, añadió, haciendo referencia a la CEO de Shine Iberia, productora del formato que lideran Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Unas palabras que provocaron la carcajada general en el auditorio del Palacio de Congresos Europa de Vitoria. “Tengo que decirte, Macarena, que en un pasado no muy lejano de mi carrera profesional, dije: 'bueno, siempre me quedará MasterChef Celebrity’”, expresó en su comparecencia, en la que estuvo muy afilado en su ya mentada ironía.

Además de Supervivientes, entre los otros premiados estuvieron formatos como El Hormiguero, Sueños de libertad, Cafè d’idees o Cifras y letras. También fueron galardonados profesionales como Ramón García, Roberto Leal, Irene Escolar o cadenas como laSexta.