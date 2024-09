El divertido momento de Jorge Javier Vázquez con un gogó de 20 años en 'El diario': "Me he puesto rojo"

Si hay algo que sabe caracterizar a El diario de Jorge es que tiene un montón de momentos espontáneos que permiten a Jorge Javier Vázquez derrochar carisma. El presentador ha vivido uno de estos momentazos este viernes 6 de septiembre, el día en el que acuden solteros a buscar una cita y darse una oportunidad en el amor. El ‘culpable’ ha sido un gogó de 20 años que ha provocado que el comunicador terminara rojo como un tomate.

El veinteañero acudió al programa con la intención de encontrar a la mujer de sus sueños. Es más, el joven acudía al talk show acompañado por su madre, quien aprobaba a las candidatas desde el búnker (backstage) para tener una cita con su hijo. Fue justo en el momento en el que el gogó debía decantarse por dos de las pretendientas cuando vivió dicho momentazo con el de Badalona.

David se mostró de lo más honesto con Jorge Javier. “Es que me hace mucha gracia, porque yo tengo un amigo que me dijo “tú lo que eres es un guarro”, pero no guarro de no limpiar. Cuando vayas tienes que desmentirlo, pero yo no vengo a desmentir nada. Yo lo afirmo, hay que aceptarme tal y como soy”, confesaba entre risas.

Al conductor le hizo gracia cómo se describía, a sabiendas de que su madre se encontraba en el búnker. “Yo después de eso ¿sabes qué tengo que decirte? A tus pies”, pronunciaba Jorge Javier mientras se acercaba y se inclinaba al joven gogó. Este volvió a hacer alarde de su espontaneidad, poniéndose de pie.

Sin duda, esto es algo que pilló desprevenido a Jorge Javier, dado que él también se puso de pie y mostró cara de perplejidad. “Ahora sí, es que vamos a hacer las cosas bien”, dijo el gogó de 20 años. Esto causó un ataque de risa al presentador, quien no podía parar de lanzar carcajadas. “Pero qué barbaridad. Mira, me he puesto rojo”, dijo en un momento en el que pudo coger aire.

'El diario de Jorge'.

Jorge Javier no sólo no paraba de reír, sino que provocó que las candidatas comenzasen a partirse también de risa. Finalmente, el joven elegía a la candidata de nombre Yaiza. Para suerte del chaval, su madre, Sandra, daba “bandera verde” a la pretendienta. Pero no fue el único momento que provocó que Jorge Javier estallase de risa. Justo al final del programa, el presentador volvía a reunirse con ambos solteros tras tener su cita fuera de cámaras.

Con un velo de novia en la cabeza, Jorge Javier les preguntó si la cita iba para adelante. Ambos solteros mostraron mucha química y su deseo de querer conocerse. “Jorge, fuera de cámara puede pasar lo que sea. Hay que ser atrevida, pero con respeto”, expresaba muy decidida Yaiza. “Esta noche haremos cosas locas”, señalaba la joven. “Me dice David por lo bajo: exactamente”, expresaba el presentador antes de dar finalizado el programa.