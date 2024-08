La valiosa lección de una mujer con cáncer terminal en 'El diario de Jorge': "Solo pienso en mis hijos y en curarme"

Al son del mítico Resistiré del Dúo Dinámico ha hecho su aparición en El diario de Jorge Loli, una mujer de 51 años a la que le diagnosticaron cáncer avanzado hace dos años y medio. "Estoy peleando por mi vida", ha asegurado, sin paños calientes, la invitada frente a Jorge Javier Vázquez.

La de Barcelona tiene cáncer en fase 4B, un cáncer metastásico. Llego a curarse, pero recayó en febrero de 2023: "No me voy a curar, me lo han dicho. Pero yo digo: 'Eso es lo que dicen los médicos, otra cosa es lo que pase". Al parecer, las cosas se complicaron por un diagnóstico tardío.

"Yo siempre tuve la menstruación ordenada y, de repente, mal. Fui a una clínica muy prestigiosa de Barcelona que no puedo nombrar. Estuvo yendo año y medio y me decían que era la menopausia. Un día me hice una biopsia y el doctor me dijo que tenía células cancerígenas en el útero", ha relatado la entrevistada.

Hasta que no le dieron una fecha para ser intervenida, Loli prefirió llevar la enfermedad en silencio, algo "muy común", según el presentador de Telecinco. Así pasaron las semanas, hasta que acudió al hospital con su hermana y afirmaron "un cáncer tan grande" no se podía tratar.

"Yo en mi cabeza solo tengo a mis hijos. Pienso en curarme", ha explicado la catalana, añadiendo que los dos jóvenes tienen 17 y 20 años. De esta manera, el médico le planteó dos opciones: "quimioterapia toda la vida o hasta que tú quieras parar".

Loli, invitada de 'El diario de Jorge' Mediaset España

Lejos de esconder las secuelas de la enfermedad, en determinado momento de su charla con Jorge, Loli se ha quitado la peluca negra que cubría su cabeza y ha dejado ver su calva. "Este programa va a poner de moda a las mujeres calvas. Hemos tenido a algunas, aunque por otra razón, por alopecia. Estáis espectaculares", asumía el filólogo.

Por otro lado, el comunicador de Mediaset España se ha interesado por saber qué era lo que la entrevistada quería hacer antes de morir. "Yo es que hago lo que quiero, siempre lo he hecho", ha señalado, orgullosa, si bien ha reconocido que le gustaría conocer a sus nietos o ir a Nueva York.

Jorge Javier Vázquez entrevista a Loli, una paciente terminal de cáncer Mediaset España

Para coronar el momento, El diario de Jorge ha contado también con la madre de Loli, que no se ha librado de unas emotivas palabras por parte de su hija: "No me voy a morir de momento. Estoy divinamente. Te tengo que dar las gracias por todo. Si no fuera por ti, sabes que no estaría como estoy, ni mucho menos".

"Tenemos que divertirnos, disfrutar y no tener miedo", ha zanjado la invitada. Por último, tanto su progenitora como ella han hecho una valiosa promesa con Vázquez: "Nos vemos el año que viene, ¿os parece bien?".