Jorge Javier planta en directo a Álvaro Muñoz Escassi: se niega a hablar con el jinete durante su conexión con Ana Rosa

El tándem formado por Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana echó a rodar este lunes con una entrevista repleta de pullas, realizada en un plató "manchado de sangre" - donde se hace TardeAR se emitía Sálvame- y donde la política también estuvo presente.

El morboso reencuentro entre los presentadores estrella de Telecinco ha dado pie al regocijo de los adeptos unos y otros. Sin embargo, Ana Rosa y Jorge Javier ahora tienen que ir de la mano con un objetivo común: derrotar a Sonsoles Ónega, ganadora del primer duelo por sólo cinco décimas.

Lo que es seguro es que las transiciones entre ambos, cuando Jorge Javier cede el testigo a Ana Rosa a las 17:30, prometen regalar a la audiencia momentazos televisivos como el que ha ocurrido en la tarde de este martes. "¡Quiero verla, quiero verla!", decía de forma insistente antes de que pincharan la imagen de su compañera.

"¿Estás ahí? ¡Buenas tardes!", preguntaba Jorge ante una eufórica Ana Rosa que saludaba enérgicamente con las manos. Ya con la conexión establecida, la presentadora le ha querido hacer un agradecimiento envenenado. "Qué generoso fuiste ayer con la entrevista, pero quiero decirte que no eres el único", ha dicho.

Acto seguido, el realizador ha abierto el plano dejando al descubierto a Álvaro Muñoz Escassi, sentado a su lado en el sofá. El jinete ha sido la reacción de Ana Rosa al fichaje que ha hecho su rival de María José Suárez como colaboradora.

Jorgeja recula y dice que todo lo que ocurrió ayer es producto del cariño y la confianza que tiene con Ana Rosa. Y la Patiño haciéndole la rosca 😂😂😂

Se ha negado a hablar con Escassi. pic.twitter.com/WnrLl8q26m — El Indio (@Jero20033756) August 27, 2024

Jorge Javier retomaba su mensaje. "La conversación que tuvimos Ana Rosa y yo sólo es posible entre dos personas que se conocen la tira de años y que se tienen cariño", decía él mientras ella asentía. "Tiene que venir otro día", agregaba Ana Rosa.

La presentadora aprovechaba la coyuntura para preguntar a Jorge si quería "decirle algo" a Escassi que, muy cariñoso, le mandaba un beso. Sin embargo, la sorpresa ha sido mayúscula cuando él ha negado. "¡Uy! Es que escribí sobre él en Lecturas no hace mucho", ha dicho. "¿Pero bien?", preguntaba Ana Rosa, a lo que él ha rematado entre risas despidiendo la conexión: "¡No, no, no! Fatal".