Jorge Javier destapa frente a Ana Rosa que le intentaron despedir de Mediaset: "El presidente me quiso echar"

Era, quizá, el reencuentro más esperado desde que Sálvame fuera retirado de la parrilla de Telecinco y meses después aterrizase TardeAR. Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez se vieron las caras en el plató del programa vespertino este lunes, como principal baza del inicio de la nueva temporada.

Vázquez fue con todo y no dudó recriminarle, de alguna manera, a su compañera de cadena la cancelación del 'show' que presentó durante 14 años: "Me encontré con Xelo Montesinos [socia de Quintana] por el pasillo y me dijo: '¿Te vienes al programa?'. Y yo: 'Vale".

"Todo el mundo diciendo que qué morbo y tal. Hostia, he pasado el fin de semana en tensión, como preparándome para un partido de la Eurocopa. No sé qué esperan. Ayer estaba en mi cocina y, te lo juro por mi padre muerto, que te me pregunta: '¿Qué tengo yo con ella?'. Claro, coño. ¡Lo del verano pasado!", rememoró el filólogo.

Ana Rosa no parecía entender a qué se refería el comunicador, que no pudo ser más gráfico: este hizo un gesto de cortar el cuello y, sin medias tintas, exclamó un sonoro "te cargaste mi programa". "La llegué a odiar con toda mi alma", incluso reconoció Jorge Javier.

Y es que hubo mención hasta a Cuentos Chinos, al que a la periodista "no le dio tiempo" a acudir porque duró solo diez entregas. En septiembre de 2023, Fuencarral apostó para el 'access' de Telecinco por Vázquez, que con retintín invitó a Quintana a su programa el mismo día del estreno.

Así, entre pullas, prosiguió el careo entre los dos pesos pesados de Mediaset España. "Jamás en mi vida he criticado a un compañero, ni de aquí, ni de otra cadena", aseguró la presentadora de TardeAR, cuando de nuevo se recordó el cierre de Sálvame. El catalán discrepó: "Bueno, últimamente estás desatada".

"Sabes que yo siempre he tenido muy buena relación con los productores y los directores de ese programa [Sálvame]. Está muy bien para el consumo general crear enfrentamientos donde no los hay. Ha habido discrepancias, no enfrentamientos", aseguró Ana Rosa.

Una lección para Jorge

En ese punto, salió a relucir el nombre de Borja Prado, expresidente del grupo audiovisual al que los dos pertenecen: "Pero, tú eres amiga de Borja Prado, ¿no?". "Cuando fue presidente de aquí. Nunca he sido su amiga. No he ido a la boda de sus familiares", desmintió Quintana.

Aun así, Jorge Javier se mostró "agradecido" con el antiguo alto cargo: "Esto te va a parecer raro, pero tengo que agradecerle algo a Borja Prado, el presidente de Mediaset que me quería echar de esta empresa. Aprendí algo importante. Que por muy bien que te vaya profesionalmente, siempre habrá alguien por encima que pueda decidir sobre tú futuro".

Por primera vez en la tarde, la conductora estaba de acuerdo con Vázquez: "Claro, si es que somos asalariados". "Bueno, a este señor, y te lo digo de verdad, tengo que agradecerle eso. Soy una persona muy controladora con el futuro, siempre estoy pensando en lo que voy a hacer. De repente, aprendí que siempre puede haber alguien que corta lo que tienes pensado", concluyó el de Badalona.