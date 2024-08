Jorge Javier Vázquez en su reencuentro con Ana Rosa Quintana: “¡Deja en paz a Pedro Sánchez!”

Y llegó el esperado momento. Jorge Javier Vázquez se sentaba como invitado estrella en el inicio de la nueva temporada de TardeAR. Ana Rosa Quintana adelantaba su regreso al magacín vespertino y se enfrentaba también al regreso de su rival, Sonsoles Ónega, en su magacín en Antena 3. Ya en el momento en el que El diario de Jorge hacía su transición de despedida, el de Badalona y la conductora se lanzaban las primeras pullas.

La entrevista fue al final del magacín, en una tarde marcada por la repentina muerte de Caritina Goyanes, que ha provocado un radical cambio en la escaleta del programa. Eso no impedía que el comunicador se convirtiera en la guinda del día. “Esta tarde está siendo tremenda y atropellada, porque hemos recibido esta noticia terrible. Hemos tenido, además, una entrevista internacional de primera magnitud”, expresaba Quintana mientras iba a la zona de las entrevistas y Antonio Montero le deseaba suerte.

“Yo quería que, entremedias, haber hablado un poco más con él, pero se acabó la espera. Con todos ustedes, Jorge Javier Vázquez”, presentaba Quintana. El catalán pisaba así el plató de TardeAR, algo muy simbólico, dado que el magacín se realiza en el plató en el que previamente se realizaba Sálvame.

[Shock total en 'TardeAR': Lolita se descompone al enterarse de la muerte de Caritina Goyanes en directo]

Ambos provocaban el aplauso unánime del público antes de darse dos besos y un abrazo. Justo en los saludos, surgieron las primeras pullitas. La periodista alababa el atuendo del de Badalona, quien iba de blanco impoluto, el mismo color que vestía Quintana. Precisamente, el conductor de El diario de Jorge señalaba que fue ese el motivo por el que se decidió cambiar.

“Me he puesto de blanco por ti. Me han dicho que ella va de blanco, por yo también, ¡a dar por saco! Jajaja”, expresaba Vázquez entre risas. “No me importa nada, porque el blanco me da suerte”, le replicó Quintana. “Por supuesto y eso es lo que necesitamos”, añadía el de Badalona, recordando que El diario de Jorge y TardeAR hacen tándem.

Tras recordar sus primeros encuentros en Telecinco, cuando Quintana desembarcó en las mañanas de Telecinco tras dejar Antena 3 y Sabor a ti y él presentaba Aquí hay tomate, vinieron dardos que fueron a más. Entre ellos, Vázquez recordaba que le llegó a tener mucho odio “por lo sucedido en el verano del año pasado”. El presentador así se encaraba con su compañera de cadena. “Te cargaste mi programa”, exclamó el de Badalona. “Te llegué a odiar con toda mi alma”, agregaba.

Reproches y acusaciones

Quintana recordaba que ella no quería “ir a la tarde”. “Me hubiera quedado con tu franja los viernes”, recordando justo que Vázquez también presentaba Viernes Deluxe. “No viniste en los 14 años que tuvo el programa y nos hubieras venido bien”, exclamaba. Eso sí, Vázquez justificó porque la veía cómo la ‘culpable’.

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez en 'TardeAR'.

“Aquí hubo un cambio sospechoso y te quedaste con nuestro espacio [refiriéndose a Sálvame] por las tardes. Claro que todo el mundo sospecha que tú eras la culpable de nuestra marcha”, señalaba el presentador. Quintana ponía así un vídeo recordando cómo en Cuentos chinos expresó que el presentador no se veía “con fuerzas para visitar el lugar del crimen”.

Vázquez le quiso pedir dos favores que, por supuesto, causaron polémica. El primero estuvo relacionado con Pedro Sánchez. Aunque Quintana ha reducido hablar de política sólo en momento muy puntuales, el de Badalona le reprochó el “odio” que presuntamente le profesa al presidente del Gobierno. “Vengo con una petición para ti. Escucha una cosa, Ana Rosa. Con todo lo que he aprendido este año en casa, que me ha venido muy bien. Cuando te entren ganas de hablar de política, llámame a mí”, reclamaba.

“Pero, Ana Rosa, mírame a los ojos. ¡Deja en paz a Pedro Sánchez! Va a continuar allí. A ti te pasa con Pedro Sánchez lo que me pasa a mí con Ayuso”, manifestaba el presentador, provocando carcajadas entre el público. “A mí él me da igual. Lo que no me gusta es lo que está haciendo. No me gusta que, con tal de permanecer en la Moncloa, esté lo que esté haciendo con ERC o con Puigdemont”, exclamó Quintana, provocando otro aplauso.

La política en 'TardeAR'

“¿A ti de verdad, y te lo digo porque a mí me ha pasado, crees que a alguien le importa lo que tú digas de eso?”, le cuestionaba Jorge Javier. “Bueno, durante 18 años, cuando hacía la mañana, interesaba”, le respondió Ana Rosa. “Por supuesto, pero eso era otra época”, le replicaba el de Badalona. “Sí, eso es cierto”, añadía la periodista. “Estamos en otra”, reconocía el comunicador.

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez en 'TardeAR'.

“Pero si tú escribes lo que te da la gana en tu columna en Lecturas y viertes tu opinión sobre lo que te interesa. ¿Por qué yo no?”, le replicó Quintana. “¿Es porque no vamos a cambiar las cosas?”, añadió a modo de pregunta. “Precisamente por eso. A mí a Ayuso me saca de los nervios, pero es lo que la gente ha votado”, expresó Jorge Javier. “Tienes razón”, admitía Ana Rosa, para recordar que Sánchez sigue en la Moncloa por acuerdos con otros partidos, pero no por haber sido el candidato con mayor número de votos.

“Ha conseguido la mayoría para gobernar”, le replicó Jorge Javier. Ana Rosa le recordó que era él quien la nombraba más a menudo, poniendo el vídeo en el que el de Badalona ejerció de anfitrión de la presentación del libro escrito por Sánchez y le preguntó que si su adelanto electoral fue “para dejar sin vacaciones a Ana Rosa Quintana”.

Sorpresa a Jorge Javier

Otro momento que puso el programa fue cuando Vázquez le llamó “bruja” a Quintana cuando presentaba Secret Story, en 2021 y mucho antes de lo sucedido con Sálvame. Dejando fuera las diferencias, vino al final otra pulla política fue cuando le pidió que hablase menos sobre los casos de okupación ilegal. "Esto lo digo por mi madre, que lo está sufriendo mucho y yo la quiero mucho. Por favor, te pido que, una vez a la semana, no hables de okupas. Mi madre tiene miedo por ti”, expresaba

“Bueno, que se manifieste para que cambien la ley”, dijo al acabar el programa. Quintana dejó paso, por fin, a la sorpresa que el programa le tenía preparada al invitado. Dado que estaban fuera de tiempo, pudo verse muy brevemente que el equipo de TardeAR quiso que Jorge Javier se reencontrase con su entrañable burro Fortunato.