La queja de Miguel Lago (con mención a Ana Rosa) en la vuelta de Sonsoles a Antena 3: “Es un mal precedente”

Y ahora, Sonsoles ha comenzado fuerte su nueva temporada televisiva. La periodista estrena una nueva etapa con su magacín, estrenando nuevas líneas gráficas y ampliando su horario en un total de tres horas por la tarde. Un regreso antes de tiempo, dado que se está produciendo la última semana de agosto. Un dato que no ha querido dejar escapar Miguel Lago con su característico humor.

Sonsoles Ónega entraba al plató recordando la promo de su vuelta. Con el emblemático tema Dancing Queen de ABBA, la periodista iba acompañada por un equipo de baile, mientras los colaboradores bailaban desde la mesa de debate. Un momento al más puro estilo Mamma Mia! “Son las 17:00. Arrancamos esta temporada con una hora más que nos han regalado. Por eso, no voy a perder ni un minuto en arrancar”, dijo entre aplausos.

Le acompañaban en la mesa Valeria Vegas, Miguel Lago, Pilar Vidal y Antonio Naranjo. Nada más sentarse en la mesa, otra de las novedades del formato, además de las nuevas líneas gráficas. De la misma forma, en esta primera entrega no ha habido publicidad en las tres horas de duración del magacín. La primera que lanzó la pulla fue Vegas, quien dijo que esa mesa era “un boicot” a sus piernas.

[Pepa Romero, a lágrima viva en ‘Y ahora, Sonsoles’ ante un padre y un hijo que se ven por primera vez: “Perdón”]

“Años cultivando el fémur más largo de España y me lo tapas”, le reprochó. “¿Sabes lo que me dice la gente ahora aquí mientras llegaba?”, preguntaba irónico Miguel Lago. “Me preguntan: ¿qué tal el verano? Es que estamos en verano”, recordaba el humorista, dado que la temporada televisiva ha arrancado antes de tiempo, a finales de agosto.

“Alguien tiene que ponerle cascabel al gato. Estamos un 26 de agosto aquí, porque Ana Rosa [Quintana] y Sonsoles [Ónega] son gente que no quiere estar en su casa, se vienen aquí. Ahora tenemos esta pelea y esto sienta un mal precedente. ¡No a la tele en agosto!”, exclamaba el concursante de Tu cara me suena 11, provocando aplausos y risas en el plató.

Miguel Lago y Valeria Vegas en 'Y ahora, Sonsoles'.

“Aquí no hay ninguna pelea”, dijo la presentadora antes de dar paso a la programación. Y es que Ana Rosa Quintana también volvía este mismo 26 de agosto a TardeAR, con Jorge Javier Vázquez como invitado estrella. El magacín comenzaba con su programación, que contaba con una entrevista a María José Suárez, quien se suma al plantel de colaboradores del programa. Una fiesta de inicio de curso que se vio interrumpida por la trágica y repentina muerte de Caritina Goyanes, que ha provocado que el formato tuviera que cambiar completamente su programación