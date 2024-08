Sonsoles Ónega ficha a María José Suárez: “Estoy feliz de recibirte y de que vayas a estar en nuestro equipo"

Era uno de los momentos más esperados de la nueva temporada televisiva. Y ahora, Sonsoles comenzaba su nueva etapa no sólo ganando una hora más, sino con un fichaje estrella: María José Suárez. La modelo se ha convertido en la primera invitada de esta temporada y en la principal baza de Antena 3 para competir contra el también regreso de Ana Rosa Quintana con TardeAR. En medio de su entrevista, se confirmaba que pasará a ser una de las colaboradoras del formato.

Tras escuchar el testimonio de una mujer que acudía al programa para buscar a una antigua amiga de juventud, Sonsoles Ónega abandonaba el plató en directo para reunirse con la modelo, quien la esperaba en una sala aparte y cercana al magacín. “Me voy para ver si María José Suárez ya está maquillada y guapísima. Me apetece encontrarme con ella porque, es verdad, que este verano todo el mundo me ha preguntado por ella”, explicaba la presentadora mientras iba al encuentro a la maniquí.

“Me preguntaban más por su historia personal. Es muy fuerte que estés enamorada de un hombre, con el que incluso has pensado en casarte y, de repente y de la noche a la mañana, te enteras que te ha sido infiel. Por supuesto, gracia no te hace”, narraba la conductora cuando justo entraba en la sala y saludaba a la invitada.

Con su reconocida profesionalidad, Ónega creó un ambiente distendido para preguntarle cómo estaba. La presentadora le pedía disculpas por no haberla recibido antes, algo que la modelo le quitaba importancia. “No te preocupes, estabas liadísima. Estás estrenando temporada”, le respondía tranquila Suárez.

Por supuesto, Ónega ha querido entrar en materia con delicadeza. “Te veo muy bien, con energía”, comentaba la presentadora. Las preguntas fueron enfocadas en la recuperación del revés emocional que ha vivido por la ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. “Tengo días buenos y otros de bajón. Pero, vamos, que es normal”, respondía la miss España 1996. “Hay que seguir”, agregaba.

Suárez señalaba que la ruptura fue “inesperada”. “Escúchame, no creo que no sea ni mi última ni mi primera decepción amorosa”, replicaba la modelo, quien quería dejar un mensaje importante: su situación se supera. “Si esto que me ha pasado puede servir a otras mujeres para que cojan fuerzas y ver que no se acaba el mundo, pues mejor”, respondía. “Me han escrito dándome las gracias por cómo lo llevo y por ser un referente”, detallaba.

María José Suárez y Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'.

En un momento en el que se ha creado una situación positiva, Ónega quiso enfocar la entrevista en próximos proyectos. Ahí fue cuando se reveló que Suárez se suma al plantel de colaboradores de Y ahora, Sonsoles. “Me he puesto a hacer deporte, he leído este verano. Estoy haciendo cosas que me gustan, estoy tomando clases de bachata. La clave está en estas cosas. Ocupar la cabeza”, explicaba.

“También, tener proyectos en un futuro próximo, como el de hoy. Estoy encantada de empezar una nueva etapa como colaboradora en este programa”, revelaba la modelo. “Estoy feliz de recibirte y que vayas a estar con nosotros en este equipo”, le respondía la presentadora. Tras seguir con la entrevista, Ónega procedió a comentar que verá de nuevo a Suárez ya dentro del plató y en su puesto de colaboradora. La periodista seguía así con la escaleta del magacín, que tuvo que interrumpir tras saberse la inesperada muerte de Caritina Goyanes.