Monumental lluvia de dardos entre Ana Rosa y Jorge Javier en Telecinco: "Te vas a poner de rodillas"

El día ha llegado. Ana Rosa Quintana ha abierto este lunes 26 el curso en Telecinco. Lo ha hecho antes de tiempo, como su rival Sonsoles en Antena 3, con su segunda temporada en las tardes de la cadena de Mediaset. Y lo ha hecho reencontrándose con Jorge Javier Vázquez, con quien no ha tenido la mejor relación en los últimos tiempo. "Estábamos bastante distanciados", reconocía en esta entrevista a BLUPER.

Antes de verse las caras en plató, los presentadores han protagonizado un divertido intercambio de 'tiritos' en la transición entre sus dos programas. "¡Pero qué haces tan temprano aquí un 26 de agosto!", le decía un 'asustado' Jorge Javier a Ana Rosa, que aseguraba que se iba a "poner de pie" para hablar con él. "Tú te vas a poner de rodillas", le decía.

Los 'cuchillos' han volado de un lado a otro durante el tiempo que ha durado la conexión. "Esta tarde voy a ir allí a que me entrevistes, y en las entrevistas hay peligro. Tú si preguntas, yo voy a contestar", avisaba Vázquez a lo que Quintana respondía: "¿Alguna vez has visto que no conteste?". "Alguna vez he visto que no has preguntado", contraatacaba Jorge.

Después, la presentadora ha recordado que el plató desde donde se emite TardeAR es el mismo donde se hacía Sálvame. "¡Cómo te vas a atrever a volver aquí, que es el cuerpo del delito!". "¡Estaba manchado de sangre", apostillaba Jorge Javier, que se ponía serio para decir que tenía "muchas ganas" de ir a verla. "Somos como un matrimonio", apuntaba ella.

"Yo he seguido tu programa durante todo este año y te voy a hacer tres peticiones e incluso una propuesta", deslizaba él, haciendo que ella le metiera un zasca: "Yo te he seguido todo el verano y me alegra verte como estás. Empático, divertido, entrañable, gracioso... Y no de mala leche como estabas antes".

"Sabía que me lo ibas a decir. Cariño, así has estado el último año", 'disparaba' Jorge Javier enterrando el hacha de guerra: "Soy muy práctico, y como nos vamos a ver todas las tardes aquí, mejor no estar escondiéndonos". "Yo nunca me he escondido. Ni de ti ni de nadie", contestaba Ana Rosa, a lo que finiquitaba Jorge entre risas: "Yo soy muy cobarde".

Como venimos contando en estas páginas, Ana Rosa y Jorge Javier tienen el objetivo de conquistar las tardes, una franja fundamental para ganar el mes, tal y como solía decir Paolo Vasile. Sonsoles Ónega será su rival, cuyo programa se alargará durante tres horas.