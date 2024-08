Ana Rosa Quintana: "Me parece un escándalo que el fichaje de Broncano por TVE se haga en la Moncloa"

Ana Rosa Quintana vuelve a Telecinco este lunes. La presentadora ha adelantado su reincorporación a TardeAR para cubrir el desenlace del caso de Daniel Sancho, para el que se ha reforzado con el fichaje de Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia de Edwin Arrieta. "No creo que vaya a haber pena de muerte ni cadena perpetua, y espero que no sea así", confiesa en conversación con BLUPER.

Este que comienza será su segundo curso en las tardes, después de cerrar el primero con un 10,5% de cuota de pantalla y 870.000 espectadores. "Claro que hay rivalidad con Sonsoles Ónega. ¿Cómo no va a haberla? Cada una lo quiere hacer lo mejor posible", asegura sobre su rival, que también arranca este lunes con su programa en Antena 3.

Su regreso a la cadena de Mediaset España estará marcado por su reencuentro con Jorge Javier Vázquez, ahora su telonero con El diario, el espacio de testimonios que ha estrenado Telecinco en agosto. "Estábamos bastante distanciados últimamente", admite una sincera Ana Rosa. "Por encima de todo, nos tenemos cariño".

Clara y directa, la presentadora opina sobre la guerra del access, en la que David Broncano y Carlos Latre pelearán contra El Hormiguero de Pablo Motos. "Espero que gane Latre", dice Ana Rosa, a la que no le asustan los 28 millones que se han destinado desde RTVE para fichar al cómico — "si se lo pagan, considerarán que lo vale", dice—, pero sí se muestra crítica por la intrahistoria de la operación. "Me parece un escándalo que el fichaje de Broncano se haga en la Moncloa".

¿Has logrado desconectar este verano?

Completamente. Yo en eso soy una experta. Ya habrás visto que no hay ni una imagen mía ni una interacción ni nada. Ha sido un verano de los que a mí me gustan, familia y amigos. Muy tranquilito, bañándome todos los días y leyendo un montón.

Así una empieza el curso con las pilas bien cargadas.

¿Y sabes qué? Que durante la temporada no te da tiempo a leer, porque por la noche coges un libro y estás reventada. Cuando llevas tres páginas, te duermes y, al día siguiente, no te acuerdas de lo que has leído. He aprovechado muchísimo.

Ana Rosa Quintana.

¿Qué libros te has leído?

Un montonazo. Me terminé El infinito en un junco de Irene Vallejo, y he descubierto El castillo de arena de Seicho Matsumoto. También me he leído La paciente silenciosa y ahora he empezado con otro, pero no me va a dar tiempo, Tan poca vida de la americana Hanya Yanagihara, porque es un tocho.

No has leído, has devorado.

Sí, sí. También he leído otros más cortitos, y yo soy muy ansiosa. Cuando empiezo uno, no quiero que nadie me hable, ni duermo la siesta hasta que lo termino en el día. Pero también he estado muy pendiente de toda la actualidad.

"No me extrañaría que Puigdemont esté dándose un paseo por la Costa Brava; nos están contando una película y nadie se la cree"

¿Te ha dado rabia no contar la huida de Puigdemont?

Pues sí. La verdad es que sí. Me hubiera encantado porque es de las cosas más surrealistas que yo he visto en mi vida. Ha quedado en ridículo tanta gente. Pero tampoco me extrañaría que Puigdemont esté dándose un paseo por la Costa Brava. Todo está siendo cómico. Si no fuera tan tremendo para el prestigio de nuestro país, los Mossos, las Fuerzas de Seguridad, el CNI... Nos están contando una película y nadie se la cree.

Entremos en materia. Todas las temporadas nos solías acostumbrar a un bombazo, y el de este año se llama Jorge Javier Vázquez. ¿Cómo se ha gestado el reencuentro?

Jorge y yo estábamos bastante distanciados últimamente. A ver, tenemos una relación de hace muchísimos años. Ha habido épocas más cercanas, hemos tenido nuestras broncas, discrepancias. Nos encontramos en la gala de Publiespaña. Él estaba fenomenal, porque él ha pasado épocas malas, como todos. Le dije 'Jorge, tienes que venir'. Y me respondió: 'Cuando tú quieras'. Tengo muchas ganas'.

Todos vamos a mirar con lupa la entrevista.

Bueno, bueno. Jorge es muy rápido, muy gracioso y un contrincante muy duro. Pero, por encima de todo, nos tenemos cariño.

"Jorge Javier es muy rápido, gracioso y un contrincante muy duro. Pero, por encima de todo, nos tenemos cariño"

El destino es tan curioso que ahora vais de la mano para conquistar las tardes. ¿Empiezas el curso con más presión que el anterior?

No. Estamos más relajados porque era la primera temporada, con un equipo nuevo, porque no quisimos desmontar las mañanas con los colaboradores. Era una redacción muy nueva y todos hemos necesitado un aprendizaje. Estamos más rodados. Vamos a ver qué pasa, a nivel de tándem. La oferta es atractiva.

Has fichado al abogado de la familia de Edwin Arrieta. ¿Cómo crees que va a terminar el caso de Daniel Sancho?

Pff. Pues yo no lo sé, pero desearía que acabara lo mejor posible y, desde luego, no creo que vaya a haber pena de muerte ni cadena perpetua, y espero que no sea así. Lo que pasa es que, aunque haya una condena, no lo sé, de diez, ocho, seis años... Eso en una cárcel de Tailandia, por mucho que uno aguante, es terrible. Te destroza la vida. Es un drama impresionante. No puedo ni pensar cómo deben estar sus padres.

"¿Cómo no va a haber rivalidad con Sonsoles? Claro que la hay, y además es sana. Es nuestra responsabilidad"

¿Hay guerra con Sonsoles o es una rivalidad sana?

Hay rivalidad. ¿Cómo no va a haberla? Compitiendo directamente en las tardes y ya no somos nosotras, son nuestros equipos y nuestras cadenas. Es nuestra responsabilidad. Claro que hay rivalidad y además es sana. Cada una lo quiere hacer lo mejor posible. Ha ocurrido toda la vida y fijate todo los años que yo he estado compitiendo con Susanna [Griso] y no ha pasado nada.

"No sigo 'Ni que fueramos' porque me coincide en hora, pero tiene mucho mérito empezar en un canal con pocos medios. Tienen mucho talento"

¿Os habéis escrito? ¿Mantenéis el contacto?

No. A ver, es que la salida de Sonsoles de Telecinco [fue en el verano de 2022] fue muy rápida, muy brusca, y yo en ese momento estaba en casa enferma. Entonces no nos hemos vuelto a ver.

¿Estás pendiente de Ni que fueramos, el nuevo Sálvame?

Es que este programa coincide a la misma que hora que yo. La verdad es que no lo he seguido. Oye, también tiene mucho mérito empezar en un canal con pocos medios, y ellos tienen mucho talento. Espero que les vaya fenomenal.

¿Ana Rosa está acostumbrada a las críticas?

Depende de quien sean las críticas. A ver, hay de gente que te pueden importar, o puedes aprender, pero a mí los bots de Twitter no los veo. Es que me dan exactamente igual. Y luego, unas señoras que en el Congreso de los Diputados me llaman por mi nombre [hace referencia a Ione Belarra], me dan igual. Lo que pasa que es una lucha desigual porque ahí tiene que ser la presidenta del Congreso la que diga 'oiga, esta señora no está sentada aquí para contestar'. Ya te digo, tal y como está ese partido, no merece la pena ni contestar.

"Me dan igual las señoras que en el Congreso de los Diputados me llaman por mi nombre. Tal y como está ese partido, no merece la pena ni contestar"

¿Cómo ves la batalla del access prime time entre Pablo Motos, David Broncano y Carlos Latre?

Esa es la que tiene morbo. Broncano es un comunicador estupendo, pero viene de Movistar Plus+, con unas audiencias muy particulares. Yo no sé qué va a pasar en TVE con el perfil que tiene su público. Es una incógnita tremenda. Con Latre es apostar sobre seguro para Mediaset. Y, ¿qué te voy a decir de El Hormiguero? Lleva un montón de años liderando y súper consolidado. Ahí hay una batalla muy interesante, pero me encantaría que Latre fuera ganador.

Ana Rosa acudió al especial que grabó Carlos Latre.

Barres para casa, claro.

De verdad lo digo. Carlos es amigo, un ángel, un ser de luz. Yo tengo muy buena relación con Pablo Motos, y no te quiero ni contar con Juan del Val y Nuria Roca en lo personal. Son todos amigos. Pero cuando te pones a competir, hay que hacerlo.

¿Te parece excesivo que TVE haya desembolsado 28 millones en el fichaje de Broncano?

Esto es el mercado. Si se lo pagan, será que consideran que lo vale. Lo que me parece un escándalo es que el fichaje de Broncano se haga en la Moncloa.

"Si TVE paga 28 millones a Broncano será que considera que lo vale. Es el mercado"

Para terminar, háblame de tu faceta como productora. Unicorn Content no sólo hace las mañanas, las tardes y los fines de semana para Telecinco, sino que también ha vuelto a la ficción con El Marqués.

El mérito lo tiene el equipazo que hay, y eso creo que sí que es gracias a Xelo [Montesinos] y a mí. Llevamos 25 años juntas y tenemos una conexión espectacular. Lo dedicimos todo. Tenemos un equipo muy pequeño, pero muy bueno. El Marqués me encantó, y me la he vuelto a ver tranquilamente. Ha estado número 1 en Prime Video. Era muy importante porque hace años hicimos Herederos y esta era la gran apuesta de la productora esta temporada. Hemos acabado de sobresaliente y ya estamos preparando más cosas.