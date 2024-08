El gesto de Bea Archidona con Sofía Suescun en su peor momento en 'De viernes': todos opinan lo mismo

Y llegó la esperada noche en la que Sofía Suescun se sentaba en el plató de De viernes. El culebrón Galdeano-Suescun-Jiménez ha vivido un nuevo episodio. A pocas horas de que la finalista de Supervivientes: All Stars llegase al set del programa producido por Mandarina, su madre publicaba que había pedido cita en el Centro de Apoyo a la Familia para una mediación, algo que Suescun había tildado de “chantaje”. La ganadora de Supervivientes 2018 habló finalmente, hasta el punto de tener que ser consolada.

En plena guerra con su propia madre, Suescun por fin ha hablado. El primero en reaccionar antes las incendiarias y graves acusaciones de Galdeano en redes sociales fue Kiko Jiménez, dada su posición de colaborador en Fiesta. Ahora, la influencer ha querido contar su versión de lo sucedido y ha compartido desgarradores episodios personales que lleva padeciendo desde hace años con su madre.

Fueron tan duros esos momentos, que Suescun se negó a reproducirlos. Tanto los presentadores como los colaboradores se mostraron de lo más comprensivos con la navarra. A pesar de ello, le tuvieron que recordar a la pamplonesa que la influencer deberá reencontrarse con su madre, dado que tanto ella como Kiko Jiménez han pedido una orden de alejamiento contra Galdeano.

[El preocupante mensaje de Maite Galdeano a sus seguidores: “Por favor, que alguien venga a rescatarnos”]

Suescun se mostró de lo más frágil, hasta el punto de revelar que puede ser una “cobarde”, dado que teme ese encuentro. “No estoy preparada ahora mismo para ver a mi madre, porque no me veo capacitada. Yo creo que lo mejor es...”, comenzó a expresar, pero se quedó a medias, dado que no pudo aguantar más y se rompió completamente. “¡Ay, Sofía, cariño...!”, exclamó Bea Archidona, quien se levantó para consolarla y llevarle un vaso de agua.

La invitada comenzó a llorar. Conscientes de la situación, Santi Acosta optó por pasar a publicidad, hablando antes del inminente estreno de Hay una cosa que te quiero decir, que vuelve al prime time de Telecinco. A pesar de ello, pudo verse cómo Suescun estaba completamente destrozada por la situación que está viviendo con su madre y cómo Archidona le estaba consolando. Una acción por parte de la presentadora que ha sido aplaudida en redes.

'De viernes'.

La visita de Suescun ha venido con una serie de respuestas a las palabras de Galdeano. La pamplonesa he dejado varios titulares lapidarios. Ya desde el inicio, reveló que estas semanas están siendo “los peores días de” su “vida y cada día es peor”. “Ha habido veces en las que he estado un poco bien y me he juzgado, ¿por qué tengo que estar bien?”, expresaba entre suspiros.

Bea Archidona (la presentadora) está súper cercana y empática con Sofía apoyándola en cada pausa de publicidad, acercándose a ella, dándole abrazos y consolándola, me está gustando mucho la actitud de esta mujer #ÁnimoSofía #DeViernes — PAPELA💫🕊 #ÁnimoSofía (@lapapela_) August 23, 2024

Bea Archidona presidenta del sofismo — Gavichu 💫💙❤️ (@javichuoficial_) August 23, 2024

“Llega el punto en el que me da un ataque de ansiedad de cómo mi madre me trata. Machacándome con unas expresiones... Siento pánico. De las veces que más miedo he sentido, porque veo a una madre endemoniada. Siento miedo”, confesaba. “A ella le dan igual mis sentimientos y mis emociones. Mi madre me ha arruinado amistades, relaciones y hasta mi existencia”, revelaba.

Una serie de declaraciones sentenciadoras que han provocado que De viernes firmara su mejor dato hasta el momento. El magacín nocturno ha logrado un 16,7% de share y 1.067.000 espectadores. Se trata de su máximo histórico desde su debut, el 23 de noviembre de 2023, además de haber sido líder de emisión.