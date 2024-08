'Y ahora Sonsoles' dice adiós a su presentadora de la temporada veraniega: así ha sido la despedida

Sonsoles Ónega vuelve al plató de Antena 3 para la nueva temporada de 'Y ahora Sonsoles', que arranca el próximo lunes. Por tanto, el programa de hoy ha sido el último en el que Pepa Romero se ha sentado en el sillón de la presentadora.

Tras un mes de duro trabajo, ha recibido el agradecimiento de sus colaboradores y de todo el equipo por su "buen hacer, por tu cariño y porque se lo has puesto muy fácil a todos". Además, le han obsequiado con un vídeo recopilando con parte de lo que ha ocurrido durante agosto en el plató. Todo esto ha emocionado a la periodista, que ha derramado unas lágrimas.

Gran parte de los momentos que le han mostrado han estado repletos de música, con canciones como 'Antes muerta que sencilla' o 'Colgando en tus manos'. Romero ha aclarado que lo que se ha visto es un "karaoke" que se hace antes de comenzar la emisión para animar al público.

Pepa Romero cantando en 'YAS Verano' Atresmedia Televisión

Lo que ella no sospechaba que aún le faltaba por interpretar una canción más. Le han informado de que tienen un mensaje muy especial para ella. El encargado de dedicarle unas palabras en este caso fue compañero suyo en otro programa: Josep Pedrerol.

"Estoy en Barcelona, y no puedo estar ahí contigo. Quería despedir esta temporada que has hecho, este fantástico verano que has hecho, presentando el programa", la ha felicitado el periodista. Sin embargo, esto no ha terminado ahí.

"Como nos conocemos bien, porque formaste parte del antiguo 'Chiringuito', yo sé algo que hacías muy bien y quiero que la gente conozca. Quiero que cojas la guitarra, que está preparada ahí y cantes una canción", le ha pedido Pedrerol.

La presentadora, muy emocionada, se ha hecho con el instrumento, aunque confiesa que no se ha preparado ningún tema. En ese momento, ha comenzado a interpretar una canción. Se trata de 'Tú seras mi amanecer', del grupo sevillano Siempre Así. La canción se lanzó en el año 1998 y es una de las más conocidas de este conjunto musical.

Tal y como ha señalado Josep Pedrerol, no es la única vez que la periodista canta en directo en televisión. Cuando trabajaba en 'Punto Pelota', el espacio deportivo que se emitía en Intereconomía, se atrevió con varias canciones. Algunos ejemplos son 'No puedo vivir sin ti', 'Volver' o 'Se me olvidó otra vez', del grupo mexicano Maná.

Profundo agradecimiento

Tras ese momento musical, Pepa Romero ha querido mirar a cámara para despedir la que ha sido su última emisión como de presentadora de 'YAS Verano': "Ha sido un mes increíble. Gracias a todos los que estáis delante, a los que estáis detrás..."

No ha querido olvidarse de que el lunes vuelve Sonsoles Ónega, que dará el pistoletazo de salida al nuevo horario: "Viene la capitana del barco, el lunes a las 17:00, tres horas. Y yo seguiré de grumete, voy a seguir remando para hacer llegar todas sus historias. Voy a seguir en el programa, pero de reportera".