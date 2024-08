Un presunto estafador se compromete a devolver el dinero a uno de sus clientes en 'YAS Verano'

Pepa Romero ha sido la encargada de recoger el testigo de Sonsoles Ónega como presentadora de la edición veraniega de 'Y ahora, Sonsoles'. Para el programa del 20 de agosto de este magacín de Antena 3, la periodista ha querido dedicar un tiempo a dar voz a las víctimas de un presunto estafador que se ha quedado con su dinero.

La persona que ha querido dar testimonio es Ana, una de las personas que estaría reclamándole el importe que le pagó a Marcos. Ha entrado en directo en el programa y ha indicado que el que en principio iba a ser el encargado de reformar su hogar, aunque esto no se llevó a cabo. Ha aprovechado su intervención para denunciar que le debe nada menos que 11.000 euros. Es más, la otra parte implicada no le estaría respondiendo a los mensajes que le ha enviado, y que ella misma ha enseñado a la cámara.

El propio Marcos ha querido dar su versión de los hechos. No tendría nada que ver con la de la afectada, ya que, según él, Ana no le habría pedido nunca ese dinero. Añade que no la ha bloqueado de Whatsapp pero que tampoco ha recibido ninguno de esos mensajes en su teléfono.

Pepa Romero en uno de los programas de 'YAS Verano' Atresmedia Televisión

A medida que avanza la conversación, la tensión se hace mayor. El albañil repite en varias ocasiones que si la propietaria del inmueble le llama, la semana que viene recibirá una transferencia.

Los colaboradores le preguntan por qué no lo hace ahora mismo, pero él dice que "no es tan fácil como darle a un botón" y que no puede hacerlo desde donde esta. Marcos llega a dirigirse enfadado a alguno de ellos: "Eres muy listo".

Tras momentos de tensión entre los periodistas y el presunto estafador, Pepa Romero pide que, en caso de que se existan otras personas afectadas por esta persona, se lo hagan saber en el teléfono de aludidos del programa. Los mensajes no han tardado en llegar. Algunos de los clientes que han querido alzar la voz les han escrito desde Las Palmas.

Justo en ese momento, Marcos ha dejado de responder. Este hecho ha llevado a la presentadora a pensar que había colgado: "Se ha ido para no volver". Sin embargo, el interlocutor seguía ahí. Ha indicado que estas declaraciones no le habían sentado bien, y ha dicho que solo "salían los malos" y que había muchos clientes contentos con él en la misma localidad.

Futuros compromisos

La conversación entre la afectada y el obrero ha terminado con el compromiso de ponerse en contacto durante los próximos días y con la promesa por parte de Marcos de que la semana que viene recibirá el dinero.

Pepa Romero ha querido cerrar esta parte del programa intentando quitar un poco de hierro a lo ocurrido. Le ha prometido al empresario de reformas que la semana que viene harán un reportaje en una de las obras de Las Palmas en la que, según él, los clientes están satisfechos. La presentadora ha querido recordar que el lunes regresa Sonsoles Ónega y que el programa comenzará a las 17:00 horas.