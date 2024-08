Carlos Latre, "sin miedo" a la guerra contra Pablo Motos y Broncano con 'Babylon Show': "Hay sitio para todos"

La temporada televisiva está a punto de comenzar y el morbo este año reside en la 'batalla' que se producirá en el access prime time, la franja que va a continuación de la edición nocturna de los informativos. Es, también, la más codiciada por los anunciantes. O dicho de otro modo, donde más dinero se mueve.

Desde hace 10 años, se trata de un territorio dominado con puño de hierro por Pablo Motos con El Hormiguero en Antena 3. Sin embargo, a partir de septiembre, tendrá nuevos rivales. Todos los focos están puestos sobre David Broncano, que llega con la nueva Resistencia a La 1.

Telecinco también va a por todas en una franja que históricamente se le ha resistido. Lo hace con Carlos Latre y Babylon Show, un programa producido por Bigboom Producciones Audiovisuales -compañía que nace de la fusión del Grupo Starlite y Ertal Entertainment- que, salvando las distancias, tiene la esencia de Crónicas Marcianas, donde reinaba la "improvisación" y la libertad por el "nuevo talento".

"Siempre hemos tenido la asignatura pendiente del access", asegura Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, que habla de Babylon Show como la "gran apuesta" del canal en una franja en la que, salvo Cuentos Chinos, casi siempre se había apostado por los previos de sus realities.

Sobre la competencia que tendrá Latre con Motos y Broncano, Guerra señala que "es bueno para la industria y para todos porque hace que nos pongamos las pilas". Babylon Show será el primero en salir a la palestra. Será el próximo lunes a las 21:50, en una inteligente estrategia de Mediaset para atraer al público en la última semana de agosto.

El equipo de colaboradores de 'Babylon Show'.

"Es un reto maravilloso. Babylon Show no es un programa de televisión, sino un ambiente donde cada noche se va a recibir grandes invitados, grandes positivadores", dice Carlos Latre, presentado por Telecinco como el "gran showman de la televisión".

Su fichaje, adelantado en exclusiva por BLUPER en mayo, fue una sorpresa para el público, pues Latre gozaba de cierta estabilidad al ser un fijo de dos transatlánticos: El Hormiguero y Tu cara me suena. El cómico afronta esta 'guerra' de audiencias "sin miedo" y "convencido" de que "hay sitio para todos" al tratarse de una franja que tiene "un público potencial de casi 15 millones de espectadores".

Latre cuenta que Pablo Motos se tomó bien la noticia de su marcha. "Es el primero que me deseó suerte y me apoyó en la decisión. Me dijo que esos trenes pasan una vez en la vida y que le sabía muy mal tenerme enfrente porque era 'ADN Hormiguero, pero es ley de vida", dice.

El humorista descarta, por otra parte, cualquier tensión que pueda haber a la hora de reclutar los invitados. "Motos me dijo 'oye, esto es televisión. Vamos a hacer tele los dos y, en lo personal, aquí estoy hasta el último de mis días'. Y es así. Es sano. Vamos a hacer un programa completamente diferente, una opción que la gente no encuentre en El Hormiguero".

¿Habrá políticos en Babylon Show? Latre confirma que sí. "Serán bienvenidos. Pero me interesa que vengan personas, no políticos. Indudablemente vendrán porque son interesantes, pero tenemos que quitarles la careta desde el humor, la verdad y la personalidad". De momento, el primero en acudir al plató del programa será el seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente.

Preguntado por Broncano, el tercero de esta ecuación, Latre confiesa que han estado en contacto las últimas semanas. "Nos hemos dicho que nos lo pasemos muy bien y que somos los 'últimos de Filipinas'. Pablo es Pablo. Es historia de la televisión, porque lleva 18 años siendo líder y tiene a Jorge Salvador al lado, que es el tío más listo de la tele. Admiración absoluta".