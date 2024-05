Carlos Latre, muy cerca de fichar por Telecinco para intentar reflotar el 'access', su franja maldita

Mediaset España no se quiere quedar atrás en la batalla que viene en el access prime time el próximo curso, después de que el Consejo de RTVE aprobase el fichaje de David Broncano para llevar un formato parecido a La Resistencia a una franja donde El Hormiguero de Pablo Motos no tiene rival desde hace muchos años.

Carlos Latre podría ser el elegido por Telecinco para que la cadena no se quede atrás en la pelea del access, pues según ha sabido BLUPER, el showman y el grupo de Fuencarral habrían mantenido contactos en las últimas fechas.

El reto que tendría ante sí Latre no sería pequeño, pues Mediaset España le confiaría la responsabilidad de levantar su franja maldita, en la que pese a haberlo intentado de todas las formas posibles, no ha conseguido dar con la tecla. Los ejemplos más recientes son Cuentos Chinos y Allá tú.

[Franganillo 'sorpassa' a Marta Carazo y Telecinco recupera la plata: los Telediarios de TVE se hunden al tercer puesto]

El curso pasado arrancó con Cuentos Chinos, uno de los últimos trabajos de La Fábrica de la Tele en Telecinco y con Jorge Javier Vázquez como aliciente. Sin embargo, el formato fue retirado de la parrilla después de sólo diez emisiones por sus malos datos de audiencia, tras promediar un 6,2% de cuota de pantalla y 800.000 espectadores.

La cadena volvió a intentarlo con una tira semanal de Allá tú, pero el concurso de Jesús Vázquez tampoco ha llegado a enganchar al público. De hecho, en estricta competencia, llegaba a ser superado por 4 estrellas, El intermedio, o incluso, First Dates. El mes pasado se dejó de emitir en el access para dejar paso a los resúmenes de Supervivientes.

Durísima competencia en el 'access'

Además, como decíamos al principio, la competencia será feroz en una franja fundamental para las cadenas comercialmente hablando. A partir de septiembre, coincidirán Pablo Motos en Antena 3; David Broncano en La 1, el Gran Wyoming en laSexta y First Dates en Cuatro.

De acabar confirmándose este fichaje, Telecinco se haría con un rostro transversal del panorama televisivo, al tratarse de un habitual colaborador tanto de cadenas generalistas como de plataformas, si bien es cierto que los espectadores le asocian por ser jurado de Tu cara me suena.

La llegada de Carlos Latre a Mediaset España implicaría, por lo tanto, que dejase Tu cara me suena en el caso de que el programa fuera renovado -no hay razón de lo contrario a tenor de sus audiencias- por una nueva temporada, de la misma forma que tendría que decir adiós a El Hormiguero de Pablo Motos, donde realiza imitaciones a personajes que están de actualidad de forma recurrente.

Su fichaje por Telecinco, no obstante, no impediría que grabase para Movistar Plus+ un especial con motivo de sus 25 años de carrera profesional, algo que ya estaba firmado previamente con la plataforma de Telefónica. Carlos Latre: inimitable se grabará el próximo 26 de junio en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid con público y en directo y se emitirá próximamente.

Carlos Latre regresaría 15 años después a Telecinco en calidad de rostro de cadena, pues hace poco fue uno de los protagonistas del reencuentro de Crónicas Marcianas. De hecho, el pasado 5 de marzo formó parte de una de las tertulias de TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana. Su último proyecto como presentador fue La Tribu, junto a Xavier Sardà.