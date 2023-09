Telecinco cancela los 'Cuentos chinos' de Jorge Javier tras 10 entregas por sus bajas audiencias

Era cuestión de tiempo. Mediaset ha anunciado este jueves la cancelación de Cuentos chinos, el programa nocturno que presenta Jorge Javier Vázquez. Producido por La Fábrica de la Tele, se emitía en la franja del access prime time, compitiendo con El Hormiguero, pero sus datos de audiencia no han logrado que tenga continuidad.

El programa se despide así por la puerta de atrás con solo 10 entregas emitidas. Ambientado en un plató de toques asiáticos, Cuentos chinos ha contado con un nutrido grupo de colaboradores que iba creciendo a medida que avanzaban las entregas, aunque algunos, como Isa Pantoja, se quedarán sin debutar.

Uno de los fallos que ha tenido el formato es que no ha llegado a definir su esencia ni su estilo; cada día parecía un programa diferente al anterior, y colaboradores que no terminaban de definir su sección. Unos días se apostaba por entrevistas, otros se daba un giro hacia temáticas de corazón, y algunos invitados no han terminado de dar el juego que podría haberse esperado en un primer momento.

