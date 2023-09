Manuela Carmena sorprende en ‘Cuentos chinos’ con una imitación de la reina emérita y su opinión de 'GH VIP'

La abogada y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena fue la última invitada de Cuentos chinos de esta semana. El encuentro arrancó con Jorge Javier Vázquez prometiendo una sorpresa a la expolítica. “Miedo me da”, reconocía Carmena, justo antes de que se diese paso a publicidad.

La charla empezó con la pregunta de que cómo tiene ganas de seguir haciendo cosas a su edad, 79 años. “El tiempo se va acabando y tienes ganas de aprovecharlo al máximo. Siempre me ha gustado cambiar y aventurar”, reconocía Carmena ante un Jorge Javier Vázquez que ha estado mucho más suelto que en las últimas semanas.

Sobre el paso del tiempo, Vázquez quiso saber que de qué no tiene tiempo la que fuese primera edil de Madrid. “De discusiones absurdas. No tengo ganas de perder el tiempo, tengo ganas de hacer cosas que den vida, que sumen”, le reconocía con mucho optimismo. Del mismo modo, dijo en tono de broma que no tiene edad, por ejemplo, para correr la San Silvestre, algo que le apetecería “un poco, pero está claro que no”.

Sobre la situación política de España y de la investudura de Feijóo, Vázquez quiso saber por qué “determinados políticos están tan abonados al pesimismo”. “No lo sé muy bien. Yo no pienso que deba haber políticos profesionales. Cuando un político se convierte en profesional pierde la perspectiva”, consideraba la invitada. Para ella, todas las épocas que ha vivido han tenido “sus luces y sus sombras”, pero valoró que “tenemos mucha suerte de vivir en un país de democracia, que de verdad permite que todos seamos iguales. Pero no la hemos cuidado, se nos ha quedado viejuna y tenemos que mejorarla”.

Sobre la aceptación de perder, Manuela contó cómo ganó unas elecciones y perdió otras. “Cuando las perdí me fui a casa y empecé a hacer otras cosas”, contaba, reconociendo que creía que no las iba a perder, y que no lloró después de que la derecha fuese mayoría. “Te ha pasado igual que a mí, que pensaba que no iba a perder, y a veces sucede. Y no pasa nada”, apostillaba Vázquez, en referencia a su propia situación, en la que no está teniendo el éxito de audiencias que tuvo antaño.

La invitada también contó una anécdota sobre la reina emérita, y ahí sorprendió al imitar la dicción de Sofía de Grecia. Contó cómo coincidieron en un ascensor del ayuntamiento, y le dijo: “tú eres muy joven a pesar de ser mayor como yo, eres muy joven de ideas”. “Claro, claro, me siento muy joven, y aproveché para decirle cosas agradables y la invité a magdalenas”, añadía.

Tras hablar de las "Claritas", muñecas que hacen en su ONG en homenaje a Clara Campoamor, otro de los temas que se tocó es su hipotética participación en Gran Hermano VIP, y por cuánto dinero lo haría. Al principio pensó que no aceptaría la propuesta, pero más tarde, cambió de idea. “A lo mejor. Pero tendría que cambiar yo toda la organización. Sería la casa del Gran Hermano Sorprendente, deliberativa”.

