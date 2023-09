‘La Plaza’, una alternativa en las tardes con una Terelu muy diferente a la que veíamos en Telecinco

La Plaza de TVE ya se inaugurado para que cualquier espectador que lo desee se pueda pasear por allí tras el episodio diario de La Promesa. Se trata de un magacín en el que Jordi González hace de maestro de ceremonias y en el que siempre estará acompañado de “señoras mujeres, chicas, muchachas”, tal como él mismo las defininió. Para esta puesta de largo, las elegidas han sido Judit Mascó, Terelu Campos, Marta Nebot y Celia Villalobos.

Ya sabíamos, de antemano, cuál iba a ser la dinámica del programa. Ver a Jordi y a todas las colaboradoras debatir sobre temas de actualidad. Esta tarde le tocó el turno a la turismofobia y al edadismo; esto último abrió un potente discurso en el que intervino a través de videollamada Marisol Galdón, presentadora y colaboradora que lleva muchos años apartada de la pequeña pantalla y no por su propia decisión.

Si hay algo que ha quedado claro es a qué publico se dirige este magacín: al mismo que ve sus series de sobremesa, como La Señora, que tantas alegrías está dando a la televisión pública desde que se estrenase. Esta tarde han estado en el plató dos de sus actrices, y además, han avanzado que mañana el programa se trasladará hasta inicios del siglo XX, época en la que se ambienta La Moderna, la nueva serie que se estrena esta noche.

En general, La Plaza se dibuja como una alternativa para las tardes. No se parece en absoluto a TardeAR, Y ahora, Sonsoles, Todo es mentira o el ya desaparecido Sálvame. Es fresco, dinámico, y se agradece que no haya tratado los mismos temas que los demás magacines de la televisión. Resulta difícil de imaginar, pero se pueden estrenar programas en los que no se hable del caso de Daniel Sancho o de los amores de Bertín Osborne.

Sí que choca un poco su decorado; si se llama La Plaza, uno podría esperar que el decorado simulase una plaza de un barrio. Sin embargo, nos hemos encontrado con una amplia mesa, con las colaboradoras y presentador de pie, y un skyline de ciudad en el que hay una noria. ¿El chiste se cuenta solo, al estar Jordi al frente?

Terelu Campos: "A mi madre se le paró la vida el día que dejó de pisar un plató de televisión"#LaPlaza27s



La estrella de la tarde ha sido, tal como ya se había anunciado, Terelu Campos. Y es que además de ejercer de colaboradora se fue a un aparte con Jordi González para hablar de su situación actual. Este mismo mes de septiembre fallecía su madre, María Teresa Campos, tras casi un año de sufrimiento, y la malagueña ha compartido sus sentimientos.

Del mismo modo, hay que destacar que hemos visto a una Terelu Campos diferente a la que estamos acostumbrados en sus programas de Telecinco. Veíamos una Terelu colaboradora, que quería opinar y divertirse, pero dejando a un lado todos los temas que tengan que ver con peleas en su familia, el trabajo de su hija o la relación que tenga en este momento con el chófer Gustavo.

Sí es cierto que, por momentos, las colaboradoras se pisaban las unas a las otras, aunque sin gresca de por medio. Y también fue un tanto caótica la conexión con Marisol Galdón, a la que se le lanzaban preguntas sin saber siquiera con quién estaba hablando, pues no tenía una imagen de referencia.

El cierre del programa, según nos han contado, será con música, y cada día una colaboradora elegirá un tema que sea importante en su vida. La primera en decidir ha sido Celia Villalobos, que pidió La bilirrubina de Juan Luis Guerra porque gustaba a su difunto esposo, y hasta se animó a bailar unos pasos. “Mañana lo haremos mejor”, despedía Jordi González la emisión, en un propósito de buenas intenciones.

