Bárbara Rey declina ser colaboradora de ‘Cuentos chinos’ por su choque con Jorge Javier Vázquez

“Voy a anunciar algo. Me lo estaba pensando bastante porque me han pillado de sorpresa, y me han ofrecido que si quiero estar aquí de colaboradora”. Bárbara Rey fue la autora de esta frase el pasado martes en Cuentos chinos, programa de Telecinco del que se convertía en la primera invitada.

Un fichaje que Jorge Javier Vázquez, el presentador del formato, celebraba. “Yo no quiero otra cosa más en la vida que tener a Bárbara Rey, que si su vida fuera un musical sería El rey y yo”, decía el de Badalona, en referencia a El musical de tu vida, que se había promocionado momentos antes. “Bárbara Rey se incorpora como cuentista de Cuentos Chinos”, confirmaba Vázquez entonces, mientras el público estallaba en aplausos.

Los días pasaron y Bárbara Rey no llegó a debutar en el programa como cuentista, que es el nombre con el que se refieren a los colaboradores. Y es que, según avanza Yotele, la vedette y artista circense no quedó conforme con cómo se desarrolló aquella entrega y no volverá a Cuentos chinos. Así, le habrían asegurado que acudiría a un programa blanco y enfocado en el humor, donde no habría lugar para la política, tal como el propio Jorge Javier Vázquez proclamó en su estreno.

Sin embargo, Bárbara acabó hablando de temas de actualidad como el caso de Luis Rubiales, y que provocó que Jorge le llamase la atención. Cuando Rey se fue a saludar con Carlos Sobera, la invitada dijo: “Aunque eres un hombre, tal y como está la cosa, tengo que tener mucho cuidado al abrazarte. No vaya a ser…”.

Eso hizo que Jorge Javier saltase y la llamase “antigua”. “Bárbara, en estos asuntos de la sociedad, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Tú querrás ver si quieres estar evolucionando con la sociedad o prefieres quedarte en la zona de la caspa”, dijo el maestro de ceremonias. “Yo no soy caspa ni lo seré. Lo que soy, es una persona con sentido común”, le respondía la actriz. Esta salida, así como otras situaciones vividas en el programa, habrían sido las que han provocado que Bárbara Rey prefiera no estar en el formato.

De momento, Cuentos chinos no está logrando grandes datos de audiencia que puedan hacer sombra a El Hormiguero en Antena 3 o a Cuatro estrellas en La 1. En concreto, este lunes firmó un 7,1% de share y 930.000 seguidores, por debajo de la media de la cadena, que fue de 9,7 puntos. La invitada de la noche fue sor Lucía Caram, y más tarde, se dio la bienvenida a Carolina Sandoval La Venenosa, conocida por ser “la reina de las fajas”.

