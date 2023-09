Bárbara Rey, libre de vetos en su visita a 'Cuentos chinos': "No soy republicana, pero lo voy siendo"

Cuentos chinos ha comenzado este martes a tener invitados que protagonicen cada entrega, y la primera en charlar con Jorge Javier Vázquez ha sido Bárbara Rey. Los dos han reconocido que tienen mucha complicidad, pues han hablado muchas veces delante de las cámaras, y en ese sentido, es inevitable pensar que estamos viendo un Deluxe en horario de access prime time.

Bárbara aseguraba sentirse bien en la actualidad, pues tiene trabajo, a sus hijos le va bien y es una orgullosa abuela. Entonces comenzó el bombardeo de preguntas, en las que quedó claro que ya no está vetada en absoluto en Telecinco y que se puede hablar con ella de cualquier tema.

“Si Letizia es la reina, doña Sofía es la reina emérita, ¿que es Bárbara Rey?”, le preguntaba Vázquez, a lo que ella respondía que “no soy reina de nada, yo soy reina de mi casa”. Para ella, ser reina porque heredas un título “tiene su mérito”, pero “ser reina de lo tuyo y poder controlar y doinar sin que nadie te diga nada” es mejor.

“¿Eres republicana?”, le preguntó también Jorge Javier, a lo que la invitada dio una llamativa respuesta. “No soy republicana, pero lo voy siendo. Últimamente, no me gustan algunas actitudes y comportamientos”, explicaba la actriz y presentadora, señalando que habla de Felipe VI, porque “el padre no está haciendo nada”.

En los últimos tiempos, Bárbara ha hablado sin cortapisas de la relación sentimental que tuvo con el rey emérito, y Vázquez no evitó hacer varios chistes al respecto, como que “si lo tuyo con el rey hubiese seguido Victoria Federica te estaría llamando yaya”. “¿Cuando estabas con el rey, qué sentías cuando veía su cara los billetes de 5000 pesetas?” quiso saber también el presentador, a lo que ella aclaró que de esa cuantía tenía pocos.

Para Bárbara, su relación con don Juan Carlos de Borbón “le ha costado dinero”, y no ha costado dinero a los españoles, según afirmaba. “Si os vais a la hemeroteca, veréis que yo he estado sin trabajar muchísimos años”. Del monarca, valoró que tenía una valentía que otras personas no, y que debería estar viviendo en España.

Tras la charla inicial, poco a poco fueron apareciendo los colaboradores del programa para hablar con la madre de Sofía Cristo, y sobre la DJ, la gata Jing Jing le preguntó si le puso así por doña Sofía. “Me lo han preguntado muchas veces”, explicaba. “El padre de Ángel era griego, y por eso Ángel eligió ese nombre. Desconocía esa parte de mi pasado”, añadía, sobre el que fuese padre de sus hijos, Ángel Cristo.

Tras repasar las muertes de María Teresa Campos y María Jiménez y la relación que Bárbara tenía con ambas, entró al plató Antonio Castelo. Su papel en el programa es la de comentar noticias de actualidad, y no se pasó por alto lo sucedido a Isa Balado, reportera de En boca de todos de Cuatro, ha sufrido una agresión sexual en pleno directo.

“¿Has tenido alguna conversación con la reina Sofía?”, preguntó Vázquez más tarde. “Yo no he venido pensando en preguntas de este tipo”, apostillaba Bárbara, que parecía dispuesta a mojarse. En realidad, Jorge lo que vetase la cuestión, que usase una suerte de comodín que se explicó al inicio, y que fastidió por el buen talante que mostró. Una vez descubrió el truco, a la ganadora de Pesadilla en la cocina no le hizo tanta gracia, y confirmó que una vez habló con Sofía de Grecia en un cumpleaños del rey.

Bárbara no fue la única invitada. Al plató llegó Carlos Sobera, que presentó El musical de tu vida, programa que se estrena este miércoles en Telecinco y que estará dedicado a Ana García Obregón. Por ello, en Cuentos chinos hicieron una suerte de musical sobre la vida del propio Sobera con Germán González y Jing Jing. Antes de finalizar, Bárbara explicó que será colaboradora de Cuentos chinos, pero no se pudo extender mucho, porque Vázquez le dijo que fuese abreviando.

En definitiva, nos hemos encontrado un nuevo Cuentos chinos que poco o nada tiene que ver con lo que vimos anoche en su estreno. Un programa que ya tiene marcado un tono y un contenido, un ritmo menos frenético que el del día anterior, y que poco a poco irá tomando más forma.

