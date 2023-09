Jorge Javier Vázquez vuelve más cañero que nunca en ‘Cuentos chinos’ como dictador de un rojo plató

El estreno de Cuentos chinos en la noche de este 11 de septiembre estaba previsto a las 21:50 horas. Sin embargo, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez llegaba antes de lo previsto, y es que el de Badalona anunciaba que eran las 21:49 cuando ya daba la bienvenida al público del plató y al que estaba en su casa.

“Os tengo que decir que esta vez pensaba que no lo contaba, ¿eh?”, afirmaba el comunicador, que se alegraba de estar en un plató “tan oriental tan milenario, tan chino, tan rojo”. Un guiño, sin duda, a la vez que afirmó que Sálvame era un programa de rojos y maricones, algo que le acabó trayendo problemas en Mediaset. Vázquez iba vestido como un dictador oriental, y por eso bromeó con dirigir al pueblo y decir lo que tienen que pensar, para retractarse justo después. “Vengo muy aprendido. Por primera vez voy a hacer caso a mi padre, que me decía: Jorge no te metas en política, y no me voy a meter”.

En esta primera noche no habría invitado, sino que lo sería el propio Jorge. Arrancó la cosa con Susi Caramelo, colaboradora del programa, aunque ellos prefieren llamarlo cuentistas. La humorista realizó una pequeña entrevista al presentador, para que explicase qué ha sido de él en estos meses retirados de la tele. Así, narró cómo en mayo acudió a urgencias por tener alta la tensión. “Y tomé la decisión, yo creo que acertadísima. Creo, no, la decisión acertadísima de parar, porque no podía ir bajo esas condiciones”.

[Alessandro Salem no quiere hablar de cambios en la 'nueva' Telecinco: "Diría que es más una evolución"]

Jorge no omitió cómo en “Mediaset se ha producido una una transición” que fue “especialmente dolorosa para él”. Se refería a la cancelación de Sálvame, aunque no lo mencionó de forma abierta, porque “todo el mundo lo sabe”. En su baja sintió “rabia y tristeza, desencanto”, pero logró atar cabos para entender qué ocurrió “y quienes participaron para que para que eso sucediera”. Aunque no olvida, afirmó que vuelve “sin ningún tipo de ánimo revanchista”, y dando las gracias por el apoyo que le ha brindado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset.

Tras la explicación, llegó lo que entendemos que será Cuentos chinos en sí. El humor de esta primera entrega resultó de trazo un tanto grueso. Susi Caramelo sacó el tema del blanqueamiento anal, con la mascota Jing Jing de llevar la ropa interior sucia, y hasta regalaron a Jorge unos chinitos de la suerte que fueron comparados con un juguete sexual para estrangular el pene. Sin olvidar la historia del pasajero del avión que se fue por la pata abajo y obligó a que se regresase a tierra por riesgo biológico, o la pregunta directa de Germán González a Vázquez sobre si "ha follado mucho" este verano.

👉🏼Jorge Javier: "Durante la baja médica fui capaz de atar cabos, de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. No olvido, pero vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista".



El @jjaviervazquez de siempre. Te echábamos de menos❤️ | #CuentosChinos1 pic.twitter.com/lqoRoryQod — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 11, 2023

El programa tenía ganas de hacer ruido, de no esquivar temas recientes, y por ello, Anabel Alonso fue recibida entre abucheos, como en un reciente pregón que dio en el pueblo de su infancia. Y se aprovechó la ocasión para comenzar a lanzar propuestas para que la gente acuda al programa, de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a Ana Rosa Quintana.

La sensación era de que pasaban muchas cosas muy rápido, con mucho cambio de colaborador. No te habían terminado de contar la historia de Fani Carbajo y compañía en el pueblo de Ávila que nos dicen continuará y se pasa a otra cosa, mariposa. Se suponía que esta noche no había invitado, y al final se entrevistó al dúo Mau & Ricky, que mañana actúa en Madrid, y que casi al final del programa presentaron una nueva canción, y también se charló con Pablo Chiapella y Petra Martínez.

Como suele suceder en los primeros programas, la falta de rodaje es evidente. Hace falta pulir cosas, darle un ritmo que en ocasiones se desdibujaba, y dejar que Jorge se convierta, de verdad, en el dueño de este nuevo cortijo, que no en el dictador del mismo. Solo así podrá hacer algún tipo de sombra a El Hormiguero, que es su principal objetivo.

Sigue los temas que te interesan