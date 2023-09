Alessandro Salem no quiere hablar de cambios en la 'nueva' Telecinco: "Diría que es más una evolución"

"No diría que es un cambio, diría que es evolución". Así ha definido Alessandro Salem a "La nueva Telecinco" en la presentación de la programación 2023/2024 de la cadena que ha tenido lugar este lunes en el Teatro Real y de la que han participado directivos de Mediaset España y periodistas de todos los medios nacionales.

Con esta frase, el Consejero Delegado de la compañía quiso reivindicar la historia de Telecinco, historia que calificó como "gloriosa ". "Decir que hay un cambio parece no reconocer el pasado. Hay que tener respeto por el pasado de la cadena que nos ha traído hasta aquí", dijo.

Además, destacó que en lo que tiene que ver con actualidad, habrá pluralidad de voces. "Nosotros no estamos en contra de nadie, no tenemos enemigos, solo tenemos en la cabeza intentar mejorar, mirar nuestro pasado glorioso y no traicionar nuestro ADN. Con respeto a todas las opiniones, sin violencia. Queremos que sea la casa de todos", añade el Consejero Delegado de Mediaset.

Alessandro Salem.

Contigo siempre

Con el claim Telecinco. Contigo siempre como eje conceptual, la nueva campaña de la cadena tiene como elemento vertebrador un spot que será estrenado esta noche en prime time y en simulcast en todos los canales del grupo: Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity, Energy y Be Mad.

El spot, con diferentes versiones y duraciones, comenzará a emitirse en todos los canales del grupo a partir de hoy y ha servido de inspiración a toda una serie de desarrollos gráficos y audiovisuales complementarios diseñados por la agencia Equmedia, que trasladarán la campaña más allá de la pantalla para estar presente también en otros soportes como publicidad exterior en puntos clave de grandes ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante, medios de comunicación, redes sociales y el circuito iWall de mupis ubicados en centros comerciales.

Unos desarrollos en los que cobran especial protagonismo siete de los principales presentadores de Telecinco y los espacios que conducirán esta temporada en la cadena: Ana Rosa Quintana (TardeAR), Jorge Javier Vázquez (Cuentos Chinos), Ana Terradillos (La Mirada Crítica), Joaquín Prat (Vamos a ver); Marta Flich y Ion Aramendi (GH VIP); y Carlos Sobera (El musical de tu vida).

Máxima cobertura y notoriedad

Además de su emisión en televisión y en los soportes digitales de Mediaset España, la campaña ampliará su cobertura y notoriedad con la presencia de las creatividades alternativas al spot principal en:

• Publicidad exterior, con la emisión de diferentes piezas en las pantallas digitales de los Cines Callao y de los principales teatros de la Gran Vía de Madrid; lonas de gran tamaño ubicadas en lugares céntricos y con gran afluencia de la capital, Málaga, Valencia, Sevilla y Alicante; y con casi 70 autobuses de transporte público customizados.

• Medios de comunicación digitales, con inversión en los principales sites de información general, especializados en televisión y sector audiovisual, lifestyle y femeninos de nuestro país, además de la emisión de cuñas de radio, en forma de divertidas conversaciones telefónicas entre los presentadores que protagonizan la campaña. • Redes sociales, con desarrollos específicos de post, reels y stories adaptados a Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, Spotify y X (Twitter).

• Centros comerciales, a través de más de 660 pantallas del circuito iWall de mupis que gestiona Publiespaña, ubicadas en 41 centros comerciales de 18 provincias españolas.