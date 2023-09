Miriam Saavedra confunde a José Manuel Parada con Santiago Segura: “Me gustan mucho tus películas”

Los programas de Telecinco continúan llevando a antiguos concursantes de Gran Hermano, tanto de anónimos como de famosos, para calentar el estreno de GH VIP 8, que arranca el próximo jueves en el prime time de la principal cadena de Mediaset. Así, tras la visita de Pedro Oliva y Bea Retamal a La vida sin filtros, este fin de semana pasaron por Fiesta Ismael Beiro y Miriam Saavedra.

Ismael es historia de Gran Hermano por excelencia, pues fue el ganador de su primera temporada, mientras que Miriam, por su parte, es la penúltima ganadora de la versión de celebrities, al menos, hasta el momento.

“A cada concursante le pido que sean ellos mismos siempre. Este GH va a estar muy cuidado, con muchas sorpresas, el reality estrella, vamos a disfrutar de buenos momentos”, explicaba Ismael Beiro, quien luego participó en otros realities como Supervivientes y Expedición Imposible.

Por su parte, Miriam, que dentro de la casa de Guadalix de la Sierra se proclamó como “la princesa inca”, recordó que su concurso fue bastante intenso. “A veces bebíamos y al día siguiente me olvidaba de las cámaras”, afirmaba la peruana, que en muchas ocasiones fue muy molesta por sus cantos o sus risas. “La gente se creía que lo hacía aposta. pero yo lo hago normalmente”, asegura. En aquel 2018 compartió experiencia con otros famosos como El Koala, Ángel Garó, Makoke, o un entonces bastante desconocido Asraf Beno.

Miriam fue una de las protagonistas de la tarde, y no solo por las anécdotas que comentó sobre el conocido reality, sino por una sonada metedura de pata. Emma García, presentadora de Fiesta, dio paso a José Manuel Parada, colaborador del espacio. Sin embargo, Miriam Saavedra le había confundido en la sala vip con Santiago Segura, e incluso le había dicho: “Me gustan mucho tus películas”.

“Yo pensaba que me lo decía por Cine de barrio, pero luego me he enterado de que me ha confundido con el gran Santiago Segura, que no entiendo por qué porque yo soy mucho más feo que él”, comentaba con humor José Manuel Parada. Saavedra, sin embargo, seguía pensando que era el director de Torrente, y que todos le estaban gastando una broma. “Me están tomando el pelo, sí que es Santiago Segura”, insistía.

Luis Rollán entonces le explicó que nadie le estaba engañando y quién era José Manuel Parada. Hasta acabó buscando su nombre en Google. “Ay, perdón, estaba convencida de que eras tú”, se disculpaba entonces la que fuese ganadora de GH VIP.

