Por qué el anuncio de la fecha de estreno de 'GH VIP 8' con tanta antelación puede ser un arma de doble filo

Telecinco tiene más ganas que nunca de que llegue septiembre. El canal principal de Mediaset España afronta una dura travesía por el desierto en busca de esa televisión "blanca y familiar", en el que sus audiencias se han desplomado. Tanto es así, que la cadena no sólo perdió el liderazgo, sino que ahora pelea por recuperar el segundo puesto. Si nada lo impide, lleva camino de firmar este agosto su peor mes de la historia.

Por este motivo, el grupo audiovisual con sede en Fuencarral tiene todas las esperanzas puestas en el nuevo curso televisivo, en la que la parrilla de Telecinco ha experimentado una revolución con el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes. Pero la verdadera apuesta es el regreso de la marca GH después del caso de Carlota Prado.

La cadena recupera el reality que tantas alegrías le ha dado después de que la Justicia condenara a José María a 15 meses de cárcel por abuso sexual y a Zeppelin, la productora, como responsable civil subsidiario por ese mismo delito y por enseñarle la grabación a la concursante de GH Revolution.

Dos meses después de dicha sentencia, Mediaset soltó el bombazo. Y la forma en anunciarlo no fue nada casual, pues lo hizo en un evento celebrado en el Teatro Real de Madrid con los anunciantes, a los que buscaba ganarse la confianza: GH VIP regresaba casi cuatro años después a Telecinco con Marta Flich al frente. "El caso ha sido juzgado, y máximo respeto a la Justicia, pero GH VIP es la joya del entretenimiento", aseguró la presentadora a BLUPER.

Como decimos, Telecinco sabe de la importancia de que GH VIP 8 cale en la audiencia, y ya no sólo por prestigio, sino porque las cuentas no empiecen a verse repercutidas. Por eso, esta mimando el producto hasta el más mínimo detalle. Tanto es así, que mucho antes de anunciar su regreso, allanó el terreno creando un nuevo código ético para realities con el fin de que casos como el de Prado no vuelvan a producirse jamás.

Pero lo que más ha desconcertado es la estrategia que ha seguido la compañía anunciando la fecha exacta de su estreno en Telecinco para el próximo jueves, 14 de septiembre. Lo hizo a finales de julio, o sea, con casi dos meses de antelación. Ahora, la cadena ha intensificado la campaña con numerosas promos, en las que aparecen diferentes rostros de Mediaset en el confesionario.

El grupo entero está volcado con Gran Hermano. Con esta premura de anunciar la fecha con tanto tiempo de antelación, Telecinco busca que el espectador tenga claro cuándo vuelve el programa. Pero el objetivo principal es generar hype para conseguir todo un evento televisivo que congregue a un gran número de espectadores.

Especial misterio hay en torno a la identidad de los concursantes. Hasta ahora, lo que se sabe es que el perfil será muy distintos de lo que venía siendo habitual hasta ahora. "No es un casting al uso, que se pueda esperar. Va a encantar. Es diferente, pero Gran Hermano VIP en estado puro. No me van a dar ningún nombre hasta el final", dijo Flich en La última noche a lo que Ion Aramendi, que conducirá los debates, añadió: "Sé que la casa va a ser totalmente distinta y que el formato gira sobre sí mismo".

La gran batalla que se viene: GH VIP 8 vs 'The Floor'

Sin embargo, que Telecinco haya desvelado sus cartas con semanas de antelación puede jugar en su contra, ya que Antena 3 tiene tiempo para estudiar qué producto programar para hacer frente a GH VIP. Eso sí, desde hace unos días circula una misteriosa promo en la que ve a una aspiradora limpiando el suelo, por lo que todo hace indicar que el vídeo está haciendo referencia a The Floor.

Se trata de una de las bazas de Antena 3 en entretenimiento para este otoño. Producido por Mediacrest (El cazador) The Floor es un concurso presentado por Manel Fuentes, y en el que un centenar de concursantes se enfrentan en duelos de preguntas en un enorme suelo LED dividido en cien casillas iguales. El objetivo es dominar todo el suelo y hacerse con un premio de 100.000 euros.

Pues bien, la promo juega con doble sentido porque hace referencia a esos duelos entre concursantes, pero también a que seguramente Antena 3 compita contra Gran Hermano VIP con The Floor. "El 24 de agosto comienza la batalla", dice. Está por ver si le sale bien la jugada a Telecinco de haber anunciado el regreso de la vida en directo con tiempo.

