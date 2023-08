Telecinco promociona por sorpresa 'Cuentos chinos', el programa con el que regresa Jorge Javier Vázquez

Mediaset está calentando motores para su ansiada y esperada nueva temporada televisiva. Tras un verano para olvidar para Telecinco, con ninguno de los formatos previstos para la época estival funcionando, la cadena de Fuencarral ya mira al otoño. Por ello, ha lanzado una promo con sus principales apuestas para la temporada 2023-2024 y lo ha hecho con una inesperada sorpresa: las primeras imágenes de Cuentos chinos, el programa que, según filtraciones, supondrá el regreso de Jorge Javier Vázquez a la televisión.

La promo muestra varias de las esperadas novedades que la propia Mediaset ha anunciado; como el debut de El Desmarque, con el que unifica todas sus ventanas de información deportiva; así como el esperado retorno de GH VIP y La mirada crítica; como también la nueva apuesta matinal con Vamos a ver y la vespertina con TardeAR; las nuevas temporadas de La que se avecina, Entrevías y Got Talent; el esperado nuevo talent show liderado por Carlos Sobera, El musical de tu vida, y el lanzamiento en abierto de taquillazos como Top Gun: Maverick, Muerte en el Nilo, El rey léon o Frozen II.

Ha sorprendido ver en la promo a Cuentos chinos, en la que sólo se ha mostrado el logo y porque se trataba de un proyecto que no tenía confirmación oficial por parte de Mediaset España. Según explicó en su momento Yotele, se trata de un formato de entrevistas que liderará el otrora presentador de Sálvame y Viernes Deluxe. La revista Lecturas dio más detalles sobre el proyecto, revelando que se trataba de un formato de 50 minutos de duración y pensado para el Access Time.

La revista así destacaba que Telecinco buscaba competir contra El Hormiguero justo con un proyecto similar al que tiene Pablo Motos en Antena 3. Según apunta El Confidencial, este programa de entrevistas estará producido por La Fábrica de la Tele, lo que supone un balón de oxígeno para la productora, dado que actualmente sólo producen para Mediaset Socialité y Todo es mentira.

De momento, Mediaset sólo ha mostrado el logo del programa y no ha dado más detalles. Es más, Jorge Javier Vázquez no aparece ni mencionado, por lo que toca ser cauto con lo revelado.

A pesar de tener todavía contrato con Telecinco, Jorge Javier Vázquez anunció en junio de este 2023 que se retiraba temporalmente de la televisión. "Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena", escribía en su cuenta de Twitter.

"A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales”, prosiguió. “A lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. […] Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Como no lo sé, mejor espero”, agregó, para finalizar con el anuncio de que su retiro tiene previsto ir para largo. “En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’. ‘Hasta cuando pueda’. ‘Hasta que surja’. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena”, concluyó.

Vázquez se despidió antes de tiempo tanto de Sálvame como de Viernes Deluxe, al estar de baja por enfermedad. A pesar de ello, en julio, Yotele filtró que el catalán había grabado un piloto de un programa llamado Cuentos chinos. De ahí, que la promo con el programa se haya tomado como una manera de oficializar el regreso a primera línea del presentador, aunque no haya habido confirmación oficial hasta el momento.

Otro dato que ha llamado la atención es la ausencia completa de La última noche en la promo. El magacín nocturno que ha sucedido al Deluxe no aparece en la promo, lo que ha hecho que salten las alarmas sobre su continuidad. Aunque el pasado viernes 11 de agosto, la programa presentado por Sandra Barneda marcó máximo de temporada, un 9% de share; eso no quita que ha tenido cifras paupérrimas, llegando a tener un 5,6% de cuota la semana anterior y apenas un 8% de share en su debut.

