Terelu Campos alaba la profesionalidad de Alejandra Rubio en el caso Daniel Sancho: "Me siento orgullosa"

El caso Daniel Sancho continúa. Después de que la policía tailandesa haya pedido la pena de muerte para el chef de 29 años por presunto asesinato premeditado, la prensa española sigue muy pendiente de las últimas novedades. A lo largo de estas casi dos semanas desde que saltase el asunto, ha habido perfiles televisivos que han ido cobrando importancia y cuya presencia ha aumentado considerablemente. En Mediaset, además de Nacho Abad, otro rostro que ha surgido ha sido el de Alejandra Rubio.

De manera inesperada, Rubio se ha convertido en uno de los perfiles que se ha hecho fuerte tras saltar el caso. Es más, se ha convertido en uno de los rostros fijos en Así es la vida; además de seguir en su puesto de tertuliana en Fiesta. De hecho, el perfil de la hija de Terelu Campos ha sorprendido por saltar a la mesa de Sucesos, debido a su contacto cercano con el entorno íntimo de Daniel Sancho.

Eso le ha convertido en uno de los rostros más versátiles de Telecinco, al ser capaz de comentar las noticias relacionadas con realities de la cadena, noticias de actualidad rosa o de sociedad y también la crónica negra. Un hecho que ha querido reconocer públicamente su madre, Terelu Campos, y lo ha hecho a través de su blog en la revista Lecturas.

[Daniel Sancho seguirá aislado en prisión tras el protocolo anticovid para evitar "posibles intentos autolíticos"]

La hija de María Teresa Campos ha querido dedicarle a su hija su último post en el blog. En su escrito, la excolaboradora de Sálvame ha querido reconocer el crecimiento profesional de Rubio y ha puesto en valor cómo su vástago ha sabido encajar con expertos en crónica negra y de sucesos, destacando cómo ha gestionado sus fuentes y el cuidado que ha tenido a la hora de divulgar información.

Campos también ha escrito sobre cómo fue su sorpresa al descubrir que su hija tenía vínculos con el hijo del actor de La señora, Isabel y El Ministerio del Tiempo. Es más, la propia periodista señala que le preguntó a Rubio sobre lo que sabía y que le sorprendió lo escrupulosa que fue su hija al hablar de ello. "Mamá, no te puedo decir nada. Prefiero atarlo todo antes de decir las informaciones que tengo", le expresó.

Alejandra Rubio en 'Así es la vida'.

Lejos de molestarle, Campos revela que se sintió muy orgullosa con la actitud de su hija. "Después de ver y leer todas las informaciones sobre este caso en los medios de comunicación, tengo que decir que me siento orgullosísima de mi hija. ¡Si no lo digo reviento!", escribe en su blog, señalando así cómo Rubio ha sabido desenvolverse en un caso en el que se le ha mirado con mayor detalle, dado que no es habitual escucharle hablar de estos temas.

Por otro lado, es también un reconocimiento a su hija, a quien siempre se le ha visto con recelo por provenir de donde viene. "Verla rodeada de expertos tratando este tema con el rigor y la seriedad que merece creo que ha sido un crecimiento personal increíble para ella", ha querido recalcar.

Sigue los temas que te interesan