Rodolfo Sancho no viajará a Tailandia para visitar a su hijo: el porqué de su decisión y su delicado estado anímico

El caso del presunto asesinato cometido por Daniel Sancho (29 años) copa la atención informativa de los medios españoles y tailandeses mientras su familia se encuentra completamente devastada, sin poder dar crédito aún a lo que está sucediendo. Rodolfo Sancho (48) no sale de su casa desde que se produjo el crimen y parece que no lo hará durante un tiempo, ni siquiera para coger el vuelo que le llevaría al país asiático. Aunque se preveía que viajara esta semana, finalmente, ha decidido no ir a visitar a su hijo, que sale del aislamiento al que fue sometido el miércoles 16 de agosto por el protocolo Covid.

Esta decisión tan sorprendente como inesperada tiene, sin embargo, una explicación clara y lógica. Tal y como ha relevado el despacho jurídico que ejerce de portavoz del actor, éste permanecerá en Madrid, junto a su pareja y su hija. "Ese viaje en estos momentos no se va a producir. Rodolfo prefiere quedarse en España. Saben que en estos momentos esta semana no es posible verle. Por una cuestión de seguridad es mejor quedarse en España que ir a Tailandia", han dicho.

No es un secreto que la familia de Daniel tiene miedo, pues hay informaciones relativas al caso que incluyen supuestas amenazas para el círculo cercano del chef. De hecho, el domingo 13 de agosto, Xenia Tostado (41) emitía un comunicado en el que dejaba claros sus temores y su estado emocional. No están tranquilos, ya que existe mucha confusión en todo lo que rodea al caso, así que lo prudente es esperar.

La pareja, en el Festival de Málaga de 2022. Gtres

"No sabemos si estamos seguros, mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan. Estoy al lado de mi pareja, Rodolfo Sancho, en este profundo dolor que atraviesa como padre, nadie se hace una idea. Solo puedo decir que, desde la fortaleza que somos los dos, vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo. Ella es nuestra prioridad", decía la actriz. La decisión de Rodolfo de aplazar este viaje para visitar a Daniel y poder hablar con él cara a cara también estaría fundamentada en razones de salud. Tiene que recuperar un poco las fuerzas y encontrarse mentalmente fuerte para poder encarar un momento tan delicado.

"Tampoco puedes ir si tú no estás bien", ha dicho su abogada, Carmen Balfagón. Lo mismo sucede con Silvia Bronchalo (48), madre del joven, que prefiere mantenerse en un segundo plano y que según personas cercanas está "absolutamente hundida". "Desconoce el perfil que se está dando de su hijo, en todos los sentidos. Hay cosas que se han dicho que para ella firmaría que son absolutamente falsas. Está pasándolo francamente mal", decía Marisa Martín Blázquez en el programa Fiesta.

Esta semana se esperan novedades en el caso de Daniel Sancho, pues el martes 15 la policía tailandesa ofrecerá una rueda de prensa para explicar todo lo que se sabe de las investigaciones. Mientras, el joven sigue encarcelado y su familia preparando la estrategia a seguir con su equipo legal. Creen que hay más personas implicadas en el crimen y no dan por buenas algunas de las informaciones que se han filtrado a los medios.

Exclusiva de @DIEGOARRABAL1: El individuo que aparece en el vídeo filtrado por la policía de Tailandia comprando en el supermercado el cuchillo NO es Daniel Sancho porque no tiene la entrada pronunciada que sí tiene el hijo de Rodolfo Sancho.

