Actualidad política, en directo | Teresa Ribera llama a rebajar la tensión tras el ataque a Fico: "Derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este jueves al PSOE que defienda ahora que "gobierne el que gana en Cataluña" tras la victoria del socialista Salvador Illa en las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo y, sin embargo, no lo hiciera en 2023 cuando el PP venció las comicios generales en España.

"Ahora en Cataluña, que ha ganado un partido político con cinco puntos menos de los que ganamos nosotros cuando me presenté, pues ahora tiene que gobernar. Lo cual ustedes comprenderán es fundamental que gobierne el que gana. En Cataluña, en España no", ha exclamado con ironía Feijóo en la clausura la V edición del encuentro Taleñt.

Feijóo ha presumido de que hayan asistido a este foro los presidentes autonómicos del PP en Baleares, Cantabria y Aragón que "ganaron las elecciones a la primera", algo de lo que se ha mostrado "muy satisfecho". "Yo tengo que decir, porque si no lo digo yo no lo va a decir nadie, que yo también las gané. Pero eso no tiene importancia", ha apostillado.