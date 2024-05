El PP pide votar contra Sánchez el 9-J porque "el clima de corrupción en torno al Gobierno apesta"

El vicesecretario de relaciones institucionales del PP, Esteban González Pons, ha pedido que los españoles voten masivamente en las elecciones del 9-J para transmitir a Europa que "Pedro Sánchez debe marcharse", porque "el clima de corrupción que está instalado en torno del Gobierno apesta".

González Pons y la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, han presentado este viernes la campaña de los populares a las elecciones europeas, cuya candidatura encabeza Dolors Montserrat.

El PP renuncia a su color azul corporativo en la cartelería, que mostrará la imagen de una de las manifestaciones masivas contra la amnistía celebradas en Madrid.

"Ahora o nunca", ha recalcado González Pons. Los comicios del 9-J son la oportunidad para que muestren su rechazo a Sánchez "los que creen que quien gana las elecciones generales debe gobernar, que el Gobierno de España no puede cambiarse por siete votos, que no puede concederse a los independentistas todo lo que desean a cambio de seguir un día más en la Moncloa y que España no puede ser gobernada por los enemigos de España", ha enumerado.

Los actos de precampaña comenzarán este fin de semana, con un acto en defensa del campo en Murcia el sábado, y otro el domingo en Málaga, protagonizado por los alcaldes del PP. El lunes los populares presentarán un manifiesto con medidas concretas de su programa electoral.

La pegada de carteles tendrá lugar en Cataluña, la región de la que procede la candidata Dolors Montserrat. La campaña contará con dos caravanas independientes que recorrerán España, una encabezada por Alberto Núñez Feijóo y otra por la cabeza de lista, Dolors Montserrat.

Ambos coincidirán en la manifestación que el PP va a convocar para el domingo 26 de mayo en Madrid. A González Pons le gustaría contar en esta cita con la presencia de los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Esta manifestación servirá para defender la igualdad de derechos de los españoles y el Estado de derecho, frente a los pactos suscritos por Pedro Sánchez con los partidos independentistas.

"El PP ha ganado la calle desde el mes de septiembre", ha dicho Carmen Fúnez en alusión a las manifestaciones masivas convocadas, y ahora quiere dar voz en las elecciones europeas a todos los españoles que se han movilizado contra la amnistía y contra el Gobierno de Sánchez.

El PP se presenta a los comicios como el gran "partido constitucionalista", pues considera que Sánchez ya ha abandonado el marco constitucional al ceder a todas las exigencias de los independentistas, a cambio de seguir en Moncloa.

Fúnez ha augurado que "volverá a entrar en campaña" el fiscal general del Estado, Ángel García Ortiz (cuestionado por varias sentencias del Tribunal Supremo y por la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso) y que José Félix Tezanos sacará alguna encuesta del CIS que dará ganador a Sánchez, como hace habitualmente en campaña.

La dirigente del PP se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez intentará demorar hasta después de las elecciones europeas los pactos de Cataluña y González Pons ha lanzado una predicción: "Si el Gobierno de Sánchez en Madrid depende de Puigdemont, Sánchez hará lo que quiera Puigdemont".

Todo indica que será precisamente durante la campaña de las europeas, el 30 de mayo, cuando el Congreso de los Diputados aprobará definitivamente la ley de amnistía, que según González Pons constituye "el precio vergonzoso del pacto con el que Pedro Sánchez ganó el Gobierno por siete votos a costa de nuestra libertad".

"Nuestro país se gobierna desde una mesa de negociación en Suiza", ha constatado González Pons, quien ha señalado que Pedro Sánchez regresó de sus cinco días de reflexión "amenazando a los jueces y acusándoles de guerra sucia judicial. Ahora quiere dar forma de cambio legislativo a esa amenaza".

"No se puede ceder un milímetro en la defensa del Estado de derecho", ha dicho el dirigente del PP, por lo que considera necesario que los españoles acudan masivamente a la manifestación convocada para el próximo 26 de mayo.