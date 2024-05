Archivada la denuncia de Podemos sobre el buque Borkum: son recortes de prensa "poco fundados"

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la inadmisión a trámite de la denuncia presentada por Podemos sobre la llegada del carguero Borkum a las costas de Cartagena (Murcia). El barco, según esta formación política, transportaba armamento militar dirigido a la Franja de Gaza con el objetivo de participar en una operación militar israelí.

Ahora bien, el ministro de Transportes, Óscar Puente, del PSOE, ha negado que ésa sea la carga del barco y que su destino sea la guerra en la franja de Gaza. Y este asunto ha causado un conflicto entre los socialistas y su socio en el Gobierno de coalición, Sumar, que también presentó una denuncia ante la Fiscalía.

En un auto fechado este viernes, el juez explica que el escrito de Podemos tan sólo se apoya en noticias publicadas en ciertos medios de comunicación. Y no se acompaña de "documentación fidedigna" que acredite que el barco transporte armamento con dicha finalidad.

La ley prohíbe a España facilitar el tránsito de material militar que pueda ser destinado a cometer un genocidio. No actuar nos hace responsables. #FreePalestine 🇵🇸 pic.twitter.com/7VGVNwR9Mc — Irene Montero (@IreneMontero) May 15, 2024

Podemos pidó a la Audiencia Nacional, incluso, retener de forma inmediata al buque —con bandera de Antigua y Barbuda— e inspeccionar su carga. La formación izquierdista advertía de que las decenas de explosivos, cohetes y cargas propulsoras que asegura que transporta el barco van a usarse "en el genocidio contra el pueblo palestino".

Ahora bien, el juez Ismael Moreno, al igual que la Fiscalía, considera que la denuncia de Podemos "es genérica y no aporta siquiera indicios de criminalidad fundamentados y bastantes para justificar otra decisión distinta que no sea su inadmisión a trámite".

"En esas condiciones, no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal, sino de la mera remisión de una serie de informaciones difundidas públicamente a través de los medios de comunicación", reprocha el magistrado.

"Dado que el escrito de denuncia no se acompaña de documentación alguna en la que se pueda fundar las alegaciones efectuadas y sólo se aportan unos artículos periodísticos que por sí mismos no pueden servir para la investigación de los hechos denunciados, no se puede deducir la comisión de delitos ni concluirse la presunta finalidad de proveer armamento militar", añade la resolución.

"La denuncia cuando menos no es fundada a efectos penales, al no revestir los hechos caracteres de delito", concluye el juez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. De esta forma, descarta abrir una investigación sobre los hechos relatados por Podemos.