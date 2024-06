Yolanda Díaz dimite como líder de Sumar tras la debacle del partido en las elecciones europeas

Después de cuatro derrotas electorales consecutivas, la última de ellas este domingo, Yolanda Díaz ha presentado su dimisión como líder Sumar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que mantendrá su cargo en el Gobierno, ha tomado la decisión "personalmente" ante las críticas encendidas de su coalición, que reclamaba un culpable por el batacazo del 9-J.

Las razones de la caída de la que hace justo un año parecía "la última esperanza" a la izquierda del PSOE son muchas, pero llegados a este punto se pueden resumir en dos: no haber sido capaz de mantener unido al llamado espacio confederal, por un lado, y devolverlo a las cifras de voto que tenía la antigua Izquierda Unida, incluso superándolas por lo bajo. Hoy por hoy la izquierda alternativa es un polvorín dentro y fuera de la coalición.

"Siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer; la ciudadanía sin duda lo ha percibido", ha declarado este lunes tras la Ejecutiva de Sumar. "Por eso he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es mi responsabilidad y yo voy a hacerme cargo".

Yolanda Díaz, que seguirá como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, se quedó muy lejos de sus expectativas el 9-J, unas elecciones en las que llegó a esperar hasta siete asientos en la Eurocámara. A medida que avanzaba la campaña, las expectativas bajaron hasta tres.

El 9-J ha sido un fracaso que toca de lleno en la línea de flotación de Díaz, quien se implicó personalmente tanto en la elección de la candidata Estrella Galán, una desconocida en la política que hasta ahora había sido la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Tanta fue la implicación de la vicepresidenta que incluso puso su cara en el cartel electoral.

El fiasco ha sido tal que varias formaciones dentro de Sumar, entre ellas Más Madrid e Izquierda Unida, no ha dudado en pedir dimisiones al acumular ya cuatro derrotas electorales consecutivas y casi el mismo resultado que el partido de Alvise Pérez.

Sumar no ha conseguido ni siquiera el cuarto escaño, el que representaba a IU (Manu Pineda), formación que se queda fuera de la Eurocámara desde su fundación en 1986.

