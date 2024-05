Feijóo critica la doble vara del PSOE en Cataluña: "Dicen que gobierne quien gana, no como en España"

"Me siento orgulloso de mis 13 compañeros del Partido Popular que son ahora presidentes de comunidad autónoma. La de Baleares (Prohens) y el de Aragón (Azcón) ganaron a la primera. Yo también las gané, pero eso no tiene importancia. En la España actual, en la administración del Estado, no la tiene".

Así comenzó Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y líder de la oposición, la única crítica directa que dirigió desde el Teatro Real a Pedro Sánchez. Lo dijo en su discurso de clausura de la quinta edición del foro Taleñt, organizado este jueves por Trivu y su CEO, Pablo González.

"Sin embargo, ahora en Cataluña", continuó diciendo, "que ha ganado un partido con cinco puntos menos que cuando ganamos nosotros, tiene que gobernar. [Dicen que] es fundamental que gobierne el que gana en Cataluña. No como en España", concluyó, en referencia a la victoria del PSC el domingo pasado.

[El PSOE ve president a Illa con el apoyo de ERC y cambios en Junts tras la salida de Puigdemont]

Pero el debate político pasó casi inadvertido en la jornada que se desarrolló a poco metros del Palacio Real de Madrid. El tema mayoritario, como indicaba el nombre del acto, era el talento. "Hay una persona de enorme talento que ha conseguido que no se hable prácticamente de ella. Vendía ropa en la Coruña", explicó, en referencia a Amancio Ortega.

"No se habla de él, pero si uno mira la etiqueta de su chaqueta, aparece el nombre de esa compañía". Por eso es importante, continuó, "que los gobiernos faciliten el talento".

En un grave error, sentenció, "denostar la meritocracia. Equiparar aprobar con suspender, o no tener cuerpos de élite en la administración pública". En el sector público, señaló, "la meritocracia y el talento son más necesarios que nunca".

"Situaciones inéditas"

Feijóo afirmó que España vive una serie de "situaciones inéditas", como la "escasez de capital humano". Sin embargo, dijo, "somos el país que tiene el doble de paro que la Unión Europea, [también con] mayor paro juvenil de la UE", algo que atribuye a la falta de formación.

Pero también resaltó algunas virtudes. Como que somos el "primer país en fibra óptica [y] entre los tres primeros en vía ferroviaria". También "el mejor en infraestructuras de vías de alta capacidad, de autovías".

No obstante, el Estado debería remediar la "enorme dificultad burocrática para abrir un negocio y dar concreción a una idea de emprendimiento". La inversión extranjera bruta, advirtió, "ha caído un 48% desde el año 2018 al año 2023". Las empresas, dijo, "no están invirtiendo en España".

Feijóo, conversando a su entrada en el Teatro Real con Jorge Azcón (Aragón) y Pablo González (Trivu), entre otros Álvaro Guzguti

Marga Prohens, presidenta de Baleares, fue la única líder regional que tomó la palabra a su entrada en el Teatro Real. Preguntada sobre si el PSC facilitará una investidura de Puigdemont en Cataluña, la líder balear ha dicho que "todo dependerá de cuándo se produzca el cambio de opinión".

"Intentarán llegar a las europeas sin escenificar o aclarar su posicionamiento. Lo único cierto es que será aquello que convenga al señor Sánchez, y sólo al señor Sánchez".