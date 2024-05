El Open Arms fondea cerca del cargamento de armas del Borkum en Cartagena para presionar a Moncloa

Todavía no ha hecho escala en el puerto de Cartagena y no paran de salirle enemigos al Borkum: el buque que según el Ministerio de Transportes lleva un cargamento con toneladas de armas hacia la República Checa. Pero la explicación oficial del ministro Óscar Puente no convence y la mejor prueba es el último de los detractores que le ha salido al carguero: el Open Arms, el barco de la ONG que dirige Óscar Camps Gausachs, con 47 años de trayectoria y más de 6.000 personas rescatadas.

El Open Arms ha llegado desde Chipre a Cartagena, a las 21.28 horas de este jueves, para fondear cerca del Borkum que está situado frente a Cabo Tiñoso. Desde allí, pretende dirigirse a la dársena de Escombreras a las 7 de la mañana de este viernes. De forma que crece la tensión alrededor de este buque, a escasas horas de realizar su amarre en el dique suroeste, para descargar cuatro toneladas de basura y volver a zarpar a las tres de la tarde, con un cargamento de armas que ha provocado una oleada de protestas de colectivos, incluso de denuncias de Podemos y Sumar ante la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

"Mientras el Open Arms está fondeado a pocos metros del Borkum en Cartagena, el buque danés Marianne Danica que acredita transportar munición y explosivos para el ejército de Israel, en plena ofensiva sobre Gaza, sigue rumbo al Mediterráneo", según ha publicado Óscar Camps en su cuenta de X [antes Twitter], en alusión a la decisión del Gobierno de España de prohibir la escala del Marianne Danica, mientras que sí autoriza el amarre del Borkum. "No solo se le debería bloquear en Cartagena, sino que según el derecho internacional nadie más le debe dar puerto".

"Se debe impedir el tránsito de cualquier barco cargado de material militar con destino a Israel. Este genocidio debe terminar", tal y como ha advertido Open Arms en sus redes sociales. La ONG tiene previsto convocar a los medios de comunicación este viernes, tal y como ha avanzado un portavoz de uno de los colectivos activistas que esta semana ha protagonizado protestas contra la llegada del Borkum a Cartagena.

"En la zona se han desplegado varios agentes de paisano de las Fuerzas de Seguridad, para evitar cualquier acción reivindicativa contra el Borkum cuando amarre en Escombreras", según asegura este portavoz activista. "Es complicado plantear cualquier acción contra el buque porque es un punto con un perímetro de seguridad de más de un kilómetro".

Los integrantes de RESCOP están valorando los próximos pasos a seguir, tras la irrupción en escena del Open Arms. La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) está compuesta por medio centenar de organizaciones que sostienen que el Borkum transporta material bélico al puerto de Ashdod, a 30 kilómetros de la Franja de Gaza, donde se han registrado 34.600 muertos desde que Israel inició una operación militar que muchos partidos y colectivos califican de genocidio.

El fondeo del Open Arms cerca del carguero incrementa la presión sobre la Moncloa, después de que Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno, haya registrado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado donde solicita que se impida la llegada del Borkum al puerto de Cartagena, "para evitar graves infracciones contra el derecho humanitario". También pide que se adopten medidas "de forma urgente", para que se acuerde el bloqueo del material militar depositado en sus bodegas o en la cubierta.

El contenido del cargamento

Los activistas de RESCOP aseguran que en base a los códigos de identificación de la documentación de cada contenedor a la que han accedido, el buque Borkum transporta: 20 toneladas de motores de cohetes; 1.500 kilos de sustancias explosivas, 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva y 740 kilos de cargas propulsoras para cañón.

Diego Miñano, miembro de RESCOP y de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, pone en duda el documento publicado por el ministro Óscar Puente, donde asegura que la República Checa es el destino final del cargamento que transporta el Borkum: "Debemos tener en cuenta que la República Checa es la segunda exportadora europea de armas a Israel. De hecho, ya se ha demostrado que muchas de las armas que han llegado a Israel en los últimos meses ha sido a través de la República Checa".