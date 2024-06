Adiós a los mejillones en lata: estas son las personas en España que deben eliminarlos ya de su dieta

Las conservas y alimentos enlatados son una solución perfecta para cualquier cena rápida, especialmente cuando no se tiene tiempo para cocinar. Entre las muchas opciones disponibles, los mejillones en lata son uno de los aperitivos más populares en España.

Aunque los pescados pequeños y el marisco pueden parecer menos nutritivos debido a su tamaño, la ciencia ha demostrado que son excelentes fuentes de proteínas y micronutrientes como zinc, hierro, ácidos grasos omega-3 y vitamina B12. Sin embargo, los mejillones en lata contienen un alto contenido de sodio, lo que puede ser perjudicial para personas con hipertensión, problemas renales o dietas bajas en sodio.

Mejillones en lata: aliados para la salud

Los mejillones son ricos en proteínas y micronutrientes esenciales como fósforo, hierro, selenio, yodo y vitamina B12. La versión en escabeche agrega vinagre y especias para su conservación, lo que aumenta su contenido calórico, aunque se consumen en pequeñas cantidades.

Desde la Universidad de Harvard se recalca que los moluscos, aunque bajos en grasas, aportan nutrientes importantes para un sistema inmunológico saludable, como vitamina B12 y zinc. Estos nutrientes son cruciales para la producción de ADN, cicatrización de heridas y mantenimiento del sentido del gusto.

Aunque los mejillones en lata son una buena fuente de proteínas y otros nutrientes, su alto contenido de sodio puede incrementar la presión arterial. Por ello, es importante moderar su consumo, especialmente para quienes tienen condiciones de salud que pueden agravarse con una ingesta elevada de sodio.

Las latas de conservas más sanas

Ante la pregunta habitual de si las latas de conserva son o no recomendables a nivel nutricional, los expertos coinciden a la hora de asegurar que depende de cada caso, puesto que habrá que valorar los ingredientes que contienen y el tipo de conserva. Por norma general, un ingrediente fresco siempre será preferible a uno en conserva, pero esto no significa que no podamos encontrar opciones interesantes entre estas últimas.

