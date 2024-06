Doctor López, el 'sabio' que cuida de Alcaraz: "Las carreras populares son un arma de doble filo"

La vida es un cúmulo de casualidades. Un día, recibes en consulta a un padre que te pide que realices la primera revisión a su hijo. A los 13 años, estás pendiente de que aquel niño convertido en hombre no sufra ninguna lesión sobre la tierra batida de Roland Garros. Este azaroso camino lo protagoniza Juanjo López (Murcia, 1982), el médico de Carlos Alcaraz.

Al igual que su paisano, intentó ser tenista profesional. Pero al ver que no era lo suyo, estudió Medicina y tuvo un sueño desde entonces: ser el médico de uno de ellos. Le daba igual si ocupaba el último puesto de la ATP. No sólo lo consiguió, sino que se convirtió, como presume, "en el médico del tenista número uno más joven de la historia".

Cree que si volviera a nacer 1.000 veces más, no tendría esa suerte. Aunque no todo es cuestión de "jugar a la lotería, también te lo tienes que ganar". Estas palabras, junto con la afirmación "muchas veces voy al gimnasio antes de las siete de la mañana y estoy tan feliz", pueden retrotraer a ciertos pseudoinfluencers que se han hecho muy populares en los últimos tiempos. López, sin embargo, reniega de este tipo de discursos y matiza: "No todo el mundo que lo sueñe lo va a conseguir".

Este traumatólogo deportivo atiende a EL ESPAÑOL con motivo de la publicación de su nuevo libro, Hábitos para ser el número 1 (Espasa, 2024). La promoción está siendo un tanto particular: responde desde la pista central de Roland Garros, a pocas horas de que Carlos Alcaraz arrase con Stéfanos Tsitsipás. Confía en no tener mucho trabajo hasta el domingo. Eso significará que el de El Palmar no se ha resentido de sus lesiones y se encuentra ante su tercera final de Grand Slam.

¿Cuál es el secreto para llegar a ser el número uno?

Yo distingo entre dos números uno. Por un lado, que sientas que has llegado a tu éxito a nivel personal. Y después, a nivel profesional, como puede ser Carlos, que es el número uno más joven de la historia.

En realidad, se trata de seguir unos hábitos que casi todo el mundo conoce: deporte, descanso, alimentación… También hay otros, como el contacto con la naturaleza, el ser una persona amable y ordenada. Si los trabajamos con fuerza de voluntad, al final no llegan a ser un problema.

El doctor Juanjo López junto a Carlos Alcaraz en Roland Garros. Instagram

Por ejemplo, el hacer deporte antes de irnos al trabajo —aunque sea muy, muy temprano— nos va a dar tanto de positivo. Si quieres llegar a ser el número uno, necesitas que los hábitos sean muy sólidos e incluso mejorarlos cada día. Es la forma más fácil y rápida de conseguir el éxito, tanto profesional como personal.

No es que haya un secreto, pero con buenos hábitos se consigue una buena calidad de vida. En consulta lo veo mucho, me llega gente con grandes problemas de dolor, que no puede subir las escaleras ni agacharse. Y es un problema de hábitos. Hoy en día, la gran mayoría de las enfermedades son por culpa de unos malos hábitos.

¿Cuáles son los malos hábitos que más le preocupan?

El sedentarismo es el mayor problema con el que me encuentro, incluso en jóvenes. Vamos en coche a todos sitios. Pasamos mucho tiempo sentados. También veo trastornos alimenticios, es muy frecuente incluso en niños.

Muchas veces también sacrificamos el descanso. Que tenemos que trabajar más, pues descansamos menos, cuando es el entrenamiento invisible. El descanso no es básico, no es opcional. Necesitamos descansar para que nuestras conexiones neuronales estén bien. Si no descansamos correctamente, es como hacer una herida que no va a cicatrizar nunca.

Además, hoy en día hay altas tasas de pérdida de atención. Sufrimos una epidemia de falta de atención por culpa de las pantallas. Mucha gente me dice que no tiene tiempo para hacer deporte, pero sí para pasar cuatro o seis horas al día pegados a una pantalla. Cada vez que desbloqueemos el móvil, tenemos que ser conscientes si es por trabajo, por algo de beneficio o simplemente para matar el tiempo. Porque ese tiempo no vuelve y, al final, nos están robando la atención.

¿Cree que somos conscientes de esa epidemia de falta de atención por culpa de las pantallas?

En absoluto. No caemos en la cantidad de tiempo que nos roban. Te vas a un aeropuerto o a una parada de metro y está todo el mundo con el teléfono en la mano. Yo trabajo mucho con el teléfono para estar en contacto con mis pacientes. Pero lo que no podemos hacer es dedicarle tiempo al móvil por evitar el aburrimiento. El aburrimiento nos hace ser más creativos. Cuando te aburres, tu mente fluye mejor. Hemos desaprendido el aburrirnos.

¿Con Carlos le cuesta, porque aunque sea un deportista de élite, es un joven de 21 años que ha nacido con un móvil bajo el brazo?

López abraza a Alcaraz en la pista de Wimbledon, donde ganó en 2023. Instagram

Es un chaval joven y, como todo el mundo o incluso como yo, usa mucho el teléfono. De forma progresiva deberá cambiarlo. Pero no puedes pretender que lo haga todo perfecto desde el comienzo. No hay que ser tan exigente, ni el cambio va a ser de un día para otro. A veces coge el móvil pero porque está viendo un partido de tenis.

De lo que se trata es de darnos cuenta que podemos tener una mejor calidad de vida de forma gratuita con un cambio de hábitos para ser más feliz, que al fin y al cabo es para lo que estamos en este mundo.

¿Cómo se puede escapar de este estilo de vida actual?

Pues mira, estamos en la quinta planta del hotel y yo subo todos los días por las escaleras, ya sea después de cenar o por la mañana temprano. Prefiero subir cinco pisos por la escalera que hacerlo por el ascensor. Se ha convertido en un hábito.

En la alimentación, el cambio de hábitos también es básico. Debemos intentar buscar alimentos que no estén envasados, con ingredientes reales. Yo siempre lo digo, la sandía es sandía y el salmón es salmón. Hay que evitar al máximo los procesados; da igual si es demasiado dulce o salado, no te va a sentar bien. Aunque tampoco podemos ser extremistas. Si un día tengo que consumir un procesado porque estoy en una celebración, no pasa nada. No tenemos que ser asociales ni raros.

¿Cree que en este aspecto influye la clase social? Alguien con un poder adquisitivo más alto, por ejemplo, puede tener más tiempo y dinero para comer mejor.

Bueno, hay mucha gente que no tiene tiempo para hacer la compra, pero sí para ver series o películas. Yo, por ejemplo, cuando acuesto a mi hijo pequeño sobre las nueve de la noche, me quedo ya en la cama. Igual leo un poco antes de dormir, y siempre intento dejar el móvil al menos dos horas antes de ir a la cama. Pero a las diez y media ya me he dormido. Y a las seis y media me levanto, durmiendo ocho horas, aunque no hayan sido perfectas por los niños o porque la edad también influye en el sueño. El levantarme a esa hora me permite ir al gimnasio a las siete. Eso sí, no veo series ni películas. Invierto ese tiempo en otras cosas.

En el aspecto económico, por supuesto que la clase social influye. Pero hoy en día podemos encontrar alimentos de buena calidad y a un precio razonable en el mercado. Obviamente, hay alimentos que cuestan más. Un aguacate, por ejemplo, es mucho más caro que un paquete de bollería, y les gusta más a los niños.

He leído que Carlos no, pero que el resto del equipo sí que hacéis ayuno intermitente. ¿Es tan milagroso como se promete algunas veces?

Lo primero, es que una persona siempre debe ponerse en manos de profesionales. En mi caso me sienta bien el ayuno intermitente. Cuando voy a operar o a pasar consulta voy en ayuno de 16 ó 17 horas. Y me sienta bien porque no tengo el pico de glucosa que sube y baja con el desayuno. Creo que rindo más y a nivel de concentración también lo noto. Además, me ha permitido perder esos kilillos de más.

¿Por qué entre sus hábitos recomienda no hacer dietas?

Lo que sucede con las dietas es que la gran mayoría de personas termina recayendo. E incluso muchas veces es peor. No es que sean peligrosas, porque bien controladas pueden tener beneficios, pero sí que creo que cuando te obligan a algo lo haces pero estás deseando que se termine esa obligación. Cuando adquieres el hábito de comer sano, por ejemplo, no te cuesta nada. Por eso los hábitos son tan importantes. Yo muchas veces estoy en el gimnasio antes de las siete de la mañana y estoy tan feliz.

El hacer ejercicio tan temprano me ha recordado a Amadeo Llados. ¿Le preocupa que haya quienes crean en ese discurso de "si quieres, puedes"?

Ese discurso tiene peligro. El decir que si lo sueñas lo vas a conseguir tiene riesgo. Yo soñé con ser el médico de un tenista profesional. Y he tenido la suerte de ser el médico del tenista número uno más joven de la historia. Pero si vuelvo a nacer 1.000 veces más, no hubiese tenido esa suerte.

Por supuesto, tampoco es todo cuestión de suerte, de jugar a la lotería. Te lo tienes que ganar. Y no todo es fácil ni un camino de rosas. Hay muchos obstáculos. No todo el mundo que lo sueñe lo va a conseguir. Aunque si tienes unos hábitos sólidos, un propósito y lo intentas, tendrás más posibilidades de conseguirlo.

Juanjo López tras Carlos Alcaraz antes de un partido de Wimbledon. Instagram

¿Qué ejercicio le recomendaría a alguien que nunca haya hecho deporte?

Le diría que empezara con un trabajo de fuerza supervisado. Así lo hice yo. Llevo toda la vida pensando que hacía deporte. Salía a correr dos veces por semana y hacía algunas flexiones en casa. Siempre me he considerado una persona deportista. Pero tuve problemas de espalda, cada vez me dolía más y más. Hasta que llegó un momento en el que toqué fondo con una lumbalgia aguda. Me tenía que ayudar la abuela de mi mujer. Y dije “hasta aquí”. El primer consejo sería ése, que haga trabajo de fuerza, porque es beneficioso tanto en niños como en adultos y mayores.

He leído, de hecho, que consiguió que su madre comenzara a hacer ejercicios de fuerza a sus 70 años. ¿Cómo la convenció?

Pues con el libro, fue una de las primeras lectoras. También fue viendo los beneficios que tenía. Aunque el primer día me decía que tenía agujetas hasta en las cejas. Al final, son ejercicios que no estamos acostumbrados a hacer en el día a día. Aunque en personas mayores se previenen mucho las caídas, que es una de las patologías que más preocupa a estas edades. Mi madre lo está haciendo y está muy contenta.

¿Las carreras populares son un arma de doble filo?

Sí, lo son. Y el pádel también lo es. Y el CrossFit sin supervisión. El deporte y la posible lesión van cogidos de la mano. Cuando la gente me dice que sale con la bicicleta el sábado, le explico que eso no es hacer deporte, que hay un riesgo de lesión. O si haces deporte más de pivotaje, como puede ser el pádel, después llegan las lesiones. Pensamos que no hay riesgo porque si lo hubiera, no lo haríamos. Pero hasta que no llega la lesión, no son conscientes. Vivir con dolor es muy difícil. Si es continuado, se puede tener un proceso de depresión.

¿Los deportistas de élite son los que más viven con dolor?

Sí, sin duda. El deporte de élite no se puede considerar un deporte saludable porque sometes al cuerpo a un estrés que supera lo sano. Suelen tener muchos dolores, sobre todo a nivel de cartílago, porque se van desgastando con el uso. Y lo sufren mucho más de lo habitual. Por tanto, el mensaje sobre todo va dirigido a la población general, no al deportista de élite, que se puede retirar a los 28 años y que vive de eso.

¿Recomendaría dormir la siesta para mejorar la calidad de vida?

Sí, de hecho, está demostrado que en países con un patrón bifásico del sueño (es decir, dormir y hacer algo de siesta) hay una mayor longevidad. La siesta es beneficiosa. El dilema está en la duración, si son 20 minutos o una hora. Creo que lo ideal sería media hora y que sea a una hora razonable. Cuando duermo siesta de diario, trato que sea temprana, a lo mejor de dos a dos y media. Que no sean siestas muy tardías ni muy largas porque te alteran el descanso. En el mundo profesional también buscamos que haya una siesta.

Novak Djokovic ha reconocido que su lesión se podría haber evitado si los horarios de los partidos le hubieran ayudado a dormir mejor. ¿Cómo duerme Carlos?

Carlos no tiene ningún problema en ese sentido, duerme muy bien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dr Juanjo López (@drlopezmartinez)

Otro de los hábitos que recomienda en el libro es el de ser amable. ¿Es en el que más debemos mejorar en España?

Bueno, hay de todo. Diría que en todo el mundo encuentras gente de todo tipo. Hay un concepto, que es el del egoísmo de la bondad, y se refiere a que si ayudas a alguien, recibes más tú que la persona a la que has ayudado.