Las críticas de Djokovic a Roland Garros: "Mi lesión se podría haberse evitado"

Novak Djokovic estará, salvo sorpresa de última hora, en los cuartos de final de Roland Garros. El tenista serbio sufrió de lo lindo para imponerse a Francisco Cerúndolo, pero acabó solventando la situación y se medirá a Ruud por un hueco en las semifinales.

No será fácil para el tenista más laureado de la historia. Primero por el gran nivel de su rival y segundo por el delicado aspecto físico de la mejor raqueta del tenis mundial. Anoche su encuentro ante Cerúndolo se alargó casi hasta las cinco horas y estuvo marcado por una lesión del serbio en la rodilla.

"No sé muy bien qué ha pasado, la única explicación que le encuentro para haber ganado es por vosotros", apuntó Djokovic una vez finalizado el partido y obtenido el billete a la siguiente ronda.

Poco después, en rueda de prensa habló de lo sucedido en la pista: "En el tercer juego del segundo set, me resbalé, una de las muchas veces que me pasó hoy. Y eso afectó a mi rodilla", comentó.

"Empecé a sentir dolor y llamé al fisio. Me dieron medicación, pero eso interrumpió mi juego, durante dos sets y medio. No quería intercambios largos y sufría con las dejadas y cambios de dirección de Francisco. Después del tercero pedí más medicación y en el cuarto las cosas empezaron a ir mejor. Afortunadamente, en el quinto jugué prácticamente sin dolor y menos limitaciones en mi movimiento", añadió.

Mensaje al torneo

Djokovic siguió respondiendo a las preguntas de los periodistas y quiso mandar un 'recado' a la organización del torneo: "Mi lesión podía haberse evitado. No había tenido problemas en otros torneos, hasta hoy. Acabar tan tarde el anterior partido (contra Musetti) no me ayudó a dormir, para los biorritmos, la recuperación...", apuntó.

"Mi equipo ha hablado con la gente de Roland Garros para preguntar por qué era tan difícil solucionar lo que pasaba en la pista. Había zonas en las que ya no quedaba arcilla, solo cemento, quizá por el cambio de condiciones, el sol y el calor, parecía como que se hubiera retirado algo de tierra", continuó.

Djokovic se despide tras vencer de Cerúndolo en octavos de final de Roland Garros. REUTERS

"Yo me he caído muchas veces en mi carrera, pero no me he resbalado tantas en un mismo partido, como n esta ocasión. La lesión ha pasado exactamente por eso. Nos ayudaría que trajeran algo más de arcilla en cada partido", finalizó 'Nole' que hoy se someterá a pruebas para determinar el estado de su dolencia.