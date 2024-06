Los cálculos de Fernando Alonso para que el Aston Martin vuelva a ser un monoplaza competitivo

A pocos días de que los Fórmula 1 vuelvan a rodar, en esta ocasión sobre el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, en el GP de Canadá, Aston Martin continúa copando muchas miradas, aunque no para bien. La escudería británica con sede en Silverstone acumula dos malos resultados en Imola y Mónaco y debe reaccionar rápido si no quiere descolgarse de los equipos de la cabeza.

La falta de rendimiento fue decisiva en el Gran Premio de Emilia-Romaña pero en Mónaco todo lo que podía salir mal para Aston Martin salió mal. "Tuvimos un poco de mala suerte al principio de la carrera. Elegimos el neumático duro para empezar la carrera con el objetivo de llegar muy lejos en el primer stint. Con la bandera roja todos cambiaron neumáticos, nosotros hicimos lo mismo pero tuvimos que pasar del neumático duro al medio y llegar al final fue tortuoso. Era muy complicado mantener vivos los neumáticos", explicaba Fernando Alonso tras la carrera.

La confianza en el coche en las calles del Principado es clave y ni Alonso ni Stroll la tuvieron en todo el fin de semana. Llegar con dudas sobre el rendimiento y los reglajes a Mónaco hizo que el Gran Premio fuera una lotería, o una tirada de dados por eso de estar en Montecarlo. Todo salió mal, pero Aston Martin ha tenido dos semanas para trabajar y debe encontrar pronto el camino correcto.

Fernando Alonso, en el GP de Mónaco EFE

Rápido pero no inminente

"Estos dos fines de semana han sido cruciales para entender nuestras debilidades, para entender el coche, para mejorar", explicaba Alonso después de acabar undécimo en la carrera del Gran Premio de Mónaco.

La gran duda y presión sobre Aston Martin es cuándo llegarán las soluciones a los programas del AMR24. El paquete de mejoras que introdujeron en Imola, y en el que habían dispositadas muchas ilusiones, fue un nuevo paso atrás al igual que les sucediera la temporada pasada.

"Nos llevará unas cuantas carreras hasta que introduzcamos una mejora significativa en el coche, pero hasta entonces tenemos que darlo todo y tenemos que mejorar en la pista para conseguir los resultados", afirma Fernando Alonso en declaraciones recogidas por MotoSport.

Pese a los malos resultados, la escudería de Silverstone permanece unida, al menos de puertas para afuera. Los mensajes de ánimo y de confianza en el proyecto y el trabajo que se hace en la nueva fábrica sigue siendo un mensaje unánima dentro del equipo. "Habrá días mejores, días peores y tenemos que estar unidos", explicaba Alonso.

Cuando se le pidió que diera su opinión sobre las dificultades de manejo del AMR24, Stroll respondió: "Ha sido más un reto sin dudas (mantener el coche equilibrado)".