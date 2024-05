El enésimo fiasco de Lance Stroll eleva la presión en Aston Martin: Alonso necesita otro compañero

Muy lejos queda la primera mitad de la temporada 2023 para Aston Martin. Tras rozar la gloria todo parece haberse venido abajo. Las dudas invaden la escudería, comienzan los rumores sobre los primeros despidos (Mike Krack) y la alineación de pilotos que se presuponía intocable cada vez lo es menos.

"Otro día difícil", "un fin de semana decepcionante", nadie está contento en Aston Martin con este Gran Premio de Mónaco 2024. Un año después de que Fernando Alonso rozara la victoria en el Principado, la escudería de Silverstone acumula golpe tras golpe en cada fin de semana de carreras.

"Ahora es el momento de reagruparnos como equipo, centrarnos en mejorar y volver más fuertes a Canadá", asegura Mike Krack (CEO de Aston Martin F1) que trata de calmar el aluvión de críticas lavando los trapos sucios en casa no señalando a culpables ni abriendo grietas en la moral del equipo.

🗣️ Fernando Alonso: "Estos dos fines de semana han sido cruciales para entender nuestros problemas"



Dudas sobre Lance

Las opciones de puntuar hoy para Aston Martin pasaban por Lance Stroll. El piloto canadiense logró superar la trampa de la Q1 en la que fue eliminado Fernando Alonso durante la clasificación. Y le tocaba tirar del carro en este Gran Premio para evitar que, por primera vez en la temporada, la escudería se quedara sin puntuar en una carrera.

Pese al cambio de estrategia que provocó la bandera roja de la primera vuelta, Stroll llegó con opciones de puntuar en la parte final de la carrera, en buena medida gracias a su compañero. Alonso hizo de tapón ante la jauría que venía tras ellos para que el canadiense pudiera entrar en boxes y presionar a Gasly para llevarse el último punto.

En pleno ataque hacia el Alpine, Lance Stroll se tocó con el muro y reventó su rueda trasera izquierda. El canadiense llegó como pudo hasta los boxes y cambió los neumáticos mientras veía como se esfumaban todas sus opciones de puntuar.

Este enésimo fallo de Lance Stroll llega en un fin de semana en el que los focos se pusieron sobre él cuando el piloto japonés Yuki Tsunoda daba credibilidad a la teoría de que Honda podría ayudarle para fichar por Aston Martin ahora que Red Bull le ha descartado como opción para subir a su primer equipo.

Fernando Alonso junto a Lance Stroll en Baréin 2024 Aston Martin

"Hasta ahora estoy muy contento con Racing Bulls. Probablemente seamos el equipo más fuerte en el grupo medio. Creo que, especialmente cuando trabajas con Red Bull, siempre quieres apuntar a Red Bull. Pero si no me quieren o no esperan que tome el asiento y recibo una oferta interesante que podría ser incluso mejor que Racing Bull o Red Bull, lo consideraré", explicaba Tsunoda durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Mónaco

"Tengo una enorme lealtad hacia Red Bull, y por supuesto hacia Honda, porque no estaría aquí sin ellos. Hablando de Honda, tal vez Aston Martin, pero ya sabes que Aston también tiene dos pilotos. Tengo un futuro bastante brillante por delante está bastante abierto, pero hasta ahora estoy contento con Racing Bulls", concluía dejando caer la opción de Aston Martin como algo probable pero descartándose al dar por hecho la continuidad de Lance Stroll.

La realidad es que Stroll aún no ha renovado y las dudas sobre su rendimiento no hacen sino prolongar más y más la decisión de sí debe hacerlo o no. La evolución en los próximos meses de Lance y del resto del equipo marcará sin duda la necesidad de cambios más o menos profundos.

