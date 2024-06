La desgarradora confesión de Carlos Sainz: "En mi carrera hasta la F1, ser 'el hijo de...' ha sido..."

Carlos Sainz está viviendo una temporada complicada. En la pista se ha mostrado muy competitivo e incluso logró romper la racha de victorias de Red Bull en Australia. Pero fuera de la pista su futuro en la Fórmula 1 está en duda desde que Ferrari le anunció en invierno que no renovaría su contrato porque iban a fichar a Lewis Hamilton para 2025.

No es la primera vez que Carlos Sainz Jr. se ve en una situación complicada a lo largo de sus nueve temporadas en la Fórmula 1. Actualmente no ha firmado aún con ninguna escudería para tener un asiento las próximas temporadas. Se habla de que sus opciones pasan por Sauber (Audi a partir de 2026) y Williams, una gran escudería venida a menos pero en plena reconstrucción.

Con su futuro en el aire, Sainz no ha bajado los brazos este año. El piloto madrileño acumula cuatro podios (una victoria y tres terceros) y se encuentra a 23 puntos de su compañero Charles Leclerc pese a haber disputado un Gran Premio menos esta temporada. Carlos tuvo que ser operado de apendicitis en Arabia Saudí y no estuvo disponible para correr aquella prueba.

Carlos Sainz, en el podcast de Nude Project

Si un mantra ha perseguido al piloto de Ferrari desde sus inicios en el karting era de que todo lo que alcanzaba era por ser el hijo de Carlos Sainz, dos veces campeón del mundo del mundial de rallies. Carlos Jr siempre ha tratado de demostrar con sus resultados que es mucho más que el hijo de su padre y que sus méritos son los que le han llevado hasta donde está.

El madrileño ha estado el pódcast 'Nude Project' y no ha rechazado explicar cómo ha llevado a lo largo de su carrera desde pequeño ser "el hijo de...". "Yo de pequeño sí que me sentí presionado en cierto modo para llegar. Pues yo sí que tenía esa sensación de ser hijo de. Decir mi padre es buenísimo, mi padre es una leyenda y yo tengo que llegar", explica recordando sus inicios.

"En el kart no sé si era por ser el hijo de Carlos Sainz, pero mis rivales tenían más ganas de ganarme a mí que a otros. En cierto modo lo entiendo porque en esa edad, con 11, 12 o 13 años, estás intentando destacar. Pues igual sus padres les dirían: 'Oye, es el hijo de Carlos Sainz, obviamente todo el mundo está mirándole, si le ganas eres muy bueno'".

Preguntado sobre si recuerda algún consejo de su padre que le cambiara la forma de ver la vida y que le haya marcado hasta estos días, el piloto de Fórmula 1 no lo duda. "El mejor consejo que me ha dado mi padre fue 'O muerdes o te muerden, y ahora mismo te están mordiendo y te están haciendo la vida difícil".

Carlos explica que de pequeño pecó de inocente y de creer que "era amigo de todos los pilotos contra los que competía, pero luego en la pista me empujaban y sacaban". "Me costó un tiempo cambiar el chip de ser el chaval bueno al que todos le daban por detrás a decir pues ahora sí tengo que sacarte yo de pista, te voy a sacar", asegura.

Carlos Sainz, en el paddock con Ferrari EFE

Pese a todo esto, Carlos Jr. tiene claro si ser el hijo de... le ha valido la pena. "El ser hijo de... obviamente es una ventaja. Porque tengo un padre, que le ha ido bien en lo económico, y, al principio, me pudo apoyar económicamente. Tenía dinero para pagarme los karts. Además, tuvo contactos para conseguir un patrocinador cuando era joven. Él tenía amigos y contactos a los que poder ir y decir '¡Oye! Mi hijo está empezando. Una ayudita'. Además, tiene la experiencia para darte esos consejos para estar en el mundo del motor". Y concluye: "En lo práctico, ser hijo de... es cojonudo".

Pero no todo es bueno, Carlos Sainz reconoce que ha sufrido una presión extra que ha tenido que gestionar todo este tiempo. "Llevar dentro de tu cabeza que eres hijo de... y tener esa presión extra una vez estás tú solo en el coche y eres tú contra el mundo, no es tan fácil. Es esa presión extra que tienes por ser hijo de... que otros chavales igual no tienen. Que prefiero lo prefiero y tengo esa suerte, pero que no se desestime también las cosas que trae también ser ese y tener esa etiqueta puesta y esa comparación continua"

Carlos reconoce que, hoy en día afronta de otra manera la presión y las críticas: "Anda que no lo sigo oyendo veces aunque haya ganado carreras con Ferrari. Me fichó Red Bull para ser piloto de Fórmula 1. Me llevaron a F1, he ganado carreras, y sigo estando ahí por mi apellido".

"Y ese complejo o esa etiqueta quizás no me la vaya a quitar nunca, pero cada vez me dan más igual. Esa gente me motivaron en su día y te diré que gracias a esos, igual yo también he ganado mis carreras en Fórmula 1 y he querido demostrar a todo el mundo que no estoy aquí solo por ser hijo de... y son los que me han dado gasolina. Pero ahora, cada vez que lo pienso ya me río y me dan igual", concluye Carlos Sainz sobre el tema.