Xavi lanza un serio aviso a Flick antes de su llegada al Barça: "La situación del club no a va cambiar"

El Fútbol Club está a punto de comenzar una nueva etapa con Hansi Flick al mando. A falta de confirmación oficial, el alemán será el técnico a partir de los próximos días. Mientras tanto, Xavi Hernández se despidió ante los medios de comunicación tras vencer al Sevilla en el último partido de Liga.

Xavi Hernández aclaró que se marcha con buen sabor de boca tras derrotar al conjunto hispalense, pero con la amargura de no haber podido cumplir su contrato. Un adiós prematuro marcado por sus diferencias con Joan Laporta, presidente del club, en las últimas semanas y que han precipitado su marcha ante de los previsto.

"Estoy contento. Ahora miras atrás, y ha sido duro y difícil, pero se ha disfrutado. Ha sido una montaña rusa de emociones. Pero estoy orgulloso, estoy feliz. Pero también pensábamos continuar y acabar el contrato y ha sido una lástima", señaló Xavi Hernández en rueda de prensa tras ser preguntado por sus sensaciones.

Xavi quiso esquivar la bala de los motivos por los que se marcha del conjunto culé. El hasta ayer técnico del Barça aseguró que esas razones le correspondían a la cúpula del club y declaró que la entidad está por encima de todos, incluido él. Aún así, dejó claro que no ha tenido problema en aceptar esta drástica decisión.

"No es mi responsabilidad decir las razones. No me queda otra que aceptarla y nada más. Ya está la decisión tomada y hay que mirar hacia adelante. El club está por encima de cualquier persona", espetó Xavi Hernández ante los medios para esquivar el análisis de las cuestiones que han motivado su adiós tras ser reafirmado en el cargo hace varias semanas.

También se mostró autocrítico con su temporada en el banquillo, pero quiso dar las gracias a los futbolistas por el trabajo realizado a lo largo de su estancia en el FC Barcelona.

"Hemos fallado y hemos hecho autocrítica. No somos perfectos ni lo queremos ser. Hay que mejorar a nivel táctico. Ha sido un honor y un orgullo, pero hemos fallado, sobre todo esta temporada. Hemos hecho buen trabajo. Estoy agradecido a los futbolistas por la implicación. El legado es que hemos hecho mejores a los futbolistas", añadió.

Aviso a Flick

Por otro lado, Xavi quiso mandar un mensaje a su relevo en el puesto de entrenador. El Barça hará oficial a Hansi Flick esta misma semana y ni siquiera esperarán al próximo 30 de junio, cuando la temporada se da por finalizada. El de Terrasa señaló que no será una aventura nada fácil para el alemán, que tendrá un gran trabajo por delante.

"La situación no va a cambiar. Los motivos los debe explicar quien ha tomado la decisión. Que sepa que tiene una situación difícil, con una situación económica adversa", explicó. Por último, quiso mandarle un consejo: "Le digo que sufrirá. Le digo que tenga paciencia porque es una plaza muy complicada".