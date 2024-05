Xavi se va mordiéndose la lengua con Laporta y no descarta volver algún día: "Es el club de mi vida"

Hace justo un mes, Xavi Hernández comparecía en rueda de prensa acompañado de Joan Laporta para anunciar conjuntamente su continuidad hasta 2025. Este sábado, en esa misma sala, el técnico de Tarrasa volvió a aparecer en una situación radicalmente opuesta. Hace 24 horas supo de boca del presidente que era destituido y, por tanto, no entrenará al FC Barcelona la próxima temporada.

En su penúltima rueda de prensa como entrenador culé, Xavi estuvo sólo. En el entrenamiento de antes fue recibido por Rafa Yuste, vicepresidente del Barça, que le dio un abrazo. También recibió un afectivo saludo de prácticamente todos los miembros de la plantilla. "Han sido días complicados, pero tengo la conciencia tranquila", decía después ante los micrófonos.

No estuvo Laporta, que viajó por la mañana a Bilbao para asistir a la final de la Champions League femenina. Xavi quiso irse en paz y puso la pelota en el tejado del presidente sobre los motivos de su destitución. El técnico catalán se despidió cariñosamente de todos, incluso de los periodistas ("Aunque no lo creais, os echaré de menos") y cerró su comparecencia con un simbólico "visca el Barça".

"Pienso que podemos estar orgullosos del trabajo hecho. No ha sido sencillo por la etapa que vive el club. Ha sido un honor y un placer entrenar al Barça", decía Xavi al inicio de su rueda de prensa. Se vio al técnico en un tono conciliador, sin querer entrar en polémicas y acepando su adiós.

Esto dijo sobre la comunicación de Laporta de su despido: "El presidente me transmitió las razones por las que cree que el club necesita un cambio de rumbo. Es quien decide las cosas del club y sólo me queda aceptarlo. Siempre estaré a disposición de lo que necesite el Barça".

Xavi Hernández, en un entrenamiento del FC Barcelona EFE

"Han decidido esto pensando en el club. Sólo puedo aceptarlo, respetarlo y desear lo mejor. Mientras no me dijeran lo contrario, yo seguía motivado e ilusionado. Creía mucho en la plantilla y que podíamos hacer cosas interesantes, pero no ha podido ser", añadió.

Xavi no cerró la puerta a volver algún día al Barça: "¿Por qué no? Es el club de mi vida. Hemos pasado una montaña rusa de emociones, pero me gustaría. No tengo nada contra Laporta. Son decisiones que dependen del club. Intento entenderlo y nada más". Eso sí, dijó que le hubieran gustado "otras circunstancias" en las que irse. Las formas de Laporta En todo momento, Xavi se mordió la lengua sobre las formas de la directiva en cuanto a su destitución: "Él [Laporta] sabe mi opinión de todo lo que ha pasado y ha sucedido. No es bueno que opine en público. No me aporta nada y me quiero marchar tranquilo. Tengo palabras de agradecimiento al presidente y a la junta". Xavi quiso dejar claro que su finiquito no supondrá un problema para el Barça: "Lo que se diga, así se hará". Su futuro, por lo menos a corto plazo, pasa por darse un tiempo de respiro: "Ya dije que si no seguía me tomaría un descanso necesario".

"Me voy agradecido al presidente, a todos los directores deportivos que han pasado. No he tenido ningún problema con los dirigentes. Por encima de todo, soy un hombre de club. Me he adaptado a todas las circunstancias adversas que hemos tenido en esta etapa", dijo Xavi que valoró su paso por el Barça como un "aprendizaje".

"No hemos competido de la mejor manera posible. No ha sido posible ganar títulos. Yo he intentado hacer la planificación para la temporada que viene y la situación no ha cuadrado", concluyó.