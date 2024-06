Diez años de Felipe VI en el trono: la década que ha renovado la Monarquía en España

En el último discurso de Navidad, con la ley de amnistía pactada con Carles Puigdemont en marcha, Felipe VI hizo una rotunda defensa de la Constitución: "Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad".