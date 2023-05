Felipe VI frente a Carlos III: por qué los reyes de España no son coronados y los de Reino Unido sí

Desde que en septiembre del año pasado falleciera la reina Isabel II de Inglaterra, una fecha está marcada en rojo en el calendario de la familia Windsor. Se trata del 6 de mayo de 2023, el histórico día en que Carlos III (74 años) será coronado rey de todos los británicos. Para comprender bien qué sucederá el sábado, primero hay que diferenciar entre "coronación" y "proclamación".

Esto último tuvo lugar 48 horas después del deceso de la soberana. Imposible olvidar aquellas imágenes en la que un enfurecido recién nombre King Charles III apartaba de malas formas un tintero que le incomodaba en el escritorio donde se hallaban los documentos que le proclamarían jefe del Estado.

La coronación es algo radicalmente distinto. Se trata de evento de gran solemnidad, cargado de simbolismo religioso y que tendrá lugar en un espacio emblemático para los habitantes del Reino Unido: la Abadía de Westminster. Pero ¿por qué en España no existe el acto físico de la coronación, esto es, el de que posen una corona sobre la cabeza de nuestro Rey?

Para dar respuesta a esta y otras cuestiones, EL ESPAÑOL ha contactado con Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales del Grupo Escuela Internacional de Protocolo. La experta interpelada por este diario es tajante: "Ningún rey español ha sido coronado".

Y lo justifica de la siguiente manera: "El último rey en coronarse, entiéndase 'coronarse' como poner la corona sobre la cabeza de alguien, fue Juan I de Castilla, el segundo rey de la dinastía de Trastámara, allá por finales del siglo XIV. Pero él era rey de Castilla. Aún no existía España como tal. Podemos decir entonces que ningún rey de España se ha coronado. Desde entonces, durante la Edad Media y Contemporánea no se les corona, se les proclama".

"Lo que veremos el sábado en Londres es que a Carlos III se le colocará una corona en la cabeza. De ahí que sea una coronación. Además, la coronación va unida al factor religioso, por eso la ceremonia la oficia el arzobispo de Canterbury. En cambio, Felipe VI fue proclamado rey de España frente a las Cortes en el Congreso de los Diputados", detalla Marina Fernández.

La ausencia de corona se debe, en nuestros días, a que la Constitución Española habla de "proclamación de Reyes", no de coronación. Se sigue, pues, una tradición que recuerda que la legitimidad de los monarcas no es divina, sino que se conforma en torno a un pacto tácito entre pueblo y rey. "Gran Bretaña es ahora mismo el único país en Europa que mantiene la coronación como tal. Bélgica, Luxemburgo, Holanda... Ahí todos sus reyes son proclamados. Aquí, en España, tenemos la corona tumular y el cetro. Ambos objetos estuvieron presentes en la proclamación de don Felipe, sobre un cojín, en un lugar de honor, pero ahí no se le puso corona".

La corona tumular, que pertenece a las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, tiene carácter puramente decorativo. Fue realizada entre 1775 y 1788 por Fernando Velasco, platero de la Real Casa. No tiene elementos muy costosos, no hay perlas o piedras preciosas. Se coloca en el cojín y tras la jura, se guarda. Sus medidas son 390 mm de alto, un diámetro máximo de 400 mm y un aro de 185 mm de diámetro.

"Carlos ya fue proclamado rey. De ese día sí que podríamos hacer una comparativa con el de Felipe VI como rey de España en junio de 2014. Aquel día se realizó un acto sencillo y discreto, mucho más que el gran evento que veremos el sábado. Esa sí que podríamos compararla o sí que se acercaría más a lo que sería reyes y reinas del resto de Europa", concluye Marina Fernández para EL ESPAÑOL.

