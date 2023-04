Del príncipe Harry a Tom Cruise: la variopinta lista de invitados a la coronación del rey Carlos III

El próximo sábado 6 de mayo no solo está marcado en rojo en el calendario de la Familia Real británica, también en el de todos aquellos que han recibido una invitación para ser testigos de un evento histórico, la coronación de Carlos III. Los preparativos de la celebración están en su punto álgido y los organizadores trabajan a contrarreloj para cerrar los detalles de cara a que todo resulte perfecto.

Uno de los puntos más importantes, tras el envío de las más de 2.000 invitaciones, es confirmar quiénes acudirán finalmente. Los últimos en asegurar su presencia han sido los reyes de España, Felipe (55 años) y Letizia (50), tal y como informaban fuentes de Casa Real este pasado martes día 11. No estarán, sin embargo, los eméritos Juan Carlos (85) y Sofía (84), pese a que se barajaba la opción de su presencia.

No serán los únicos que causen baja. Según se va acercando el día, se van conociendo el nombre de más ausentes. Margarita de Dinamarca (82) tampoco podrá presenciar el gran día del hijo de Isabel II. La reina nórdica fue operada de la espalda el pasado mes de febrero y, siguiendo la recomendación de sus médicos, guardará reposo. Será su hijo, el príncipe heredero Federico (54) y su mujer, Mary (51), quienes acudan en su lugar. Silvia de Suecia (79), por su parte, le ha cedido su puesto a su hija y heredera, Victoria (45), que será la encargada de acompañar a su padre, el rey Gustavo (76).

El resto de familias reales europeas ya han confirmado la presencia. Entre ellos, destaca Charlène de Mónaco (45), que regresaría al foco público tras una larga temporada centrada en mejorar su salud y apartada de sus deberes reales. Acompaña de su marido, el príncipe Alberto (65) será una de las royals que más atención acapare.

Pero no solo estarán junto a Carlos III los miembros de otras familias reales, también se ha invitado a amigos del Rey, así como a personalidades internacionales. Entre ellas destaca Tom Cruise (60), que para poder estar en Londres ha pedido paralizar durante ese fin de semana el rodaje de su nueva película, Misión Imposible: Sentencia Mortal y es que, según fuentes cercanas, no se quiere perder la coronación "no había opción de que lo rechazara".

Para conocer el porqué de la presencia del actor de Hollywood hay que retroceder hasta el Jubileo de Platino de Isabel II, cuando coincidió con Isabel II. Tan buena impresión causó a la Reina que quiso volver a verle y decidió organizar un día de té en el que, una vez más, quedó embelesada por Cruise. Si bien quedaron en volver a verse, esta segunda reunión nunca llegó a producirse y es que la monarca falleció unas semanas más tarde.

Entremedias, Tom Cruise conoció a los príncipe de Gales, con quienes tiene muy buena sintonía, tal y como quedó patente en el estreno de Top Gun Maverick, celebrado en Londres. Los tres derrocharon complicidad, dejando patente una amistad hasta entonces desconocida y que ahora ha dado un nuevo paso.

Incógnita despejada

La gran incógnita, casi desde el mismo momento en el que se supo la fecha de la coronación, era la presencia del príncipe Harry (38) y Meghan Markle (41). Tras un sinfín de especulaciones sobre si la pareja viajaría o no a Reino Unido, este miércoles 12 de marzo se ha confirmado que el duque de Sussex acudirá en solitario.

Aunque la nuera del rey Carlos también estaba invitada, finalmente, no asistirá. Según informa la BBC, la actriz se quedará en su casa de California cuidando a sus hijos, Archie y Lilibet Diana. Casualmente, ese 6 de mayo es también el cumpleaños del primogénito de la pareja, que celebrará sus 4 años sin la presencia de su padre.

Nueva tradición

Durante siglos, lo normal fue que ningún otro miembro coronado estuviera presente en la entronización de un monarca británico, pues se entendía como una ceremonia entre el rey y su pueblo con la presencia de Dios. Sin embargo, Carlos III, en su deseo de actualizar la monarquía británica, ha roto con una tradición de 900 años invitando a sus coetáneos.

Gracias a ello su coronación será única, pues reunirá en un mismo punto a los representantes de casi todas las monarquías del mundo. No solo estarán en Londres los miembros de la realeza europea, también aquellos que encabezan las familias nobles de Asia y África.

