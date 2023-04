Carole, la madre de Kate Middleton, acusada de haber instruido a su hija para conquistar a Guillermo

Los medios de comunicación británicos no dan abasto desde el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre. Al larguísimo funeral de 12 días le acompañó el nombramiento de Carlos III (74) y, poco después, la bomba definitiva: la explosiva autobiografía del príncipe Harry (38), la presunta infidelidad del príncipe Guillermo (40) con Rose Hanbury (39) y en el horizonte, la coronación del Rey.

Alrededor de todos estos movimientos, la figura impecable de Kate Middleton (41), una mujer llamada a ser reina por su matrimonio con el Guillermo, el heredero del trono británico. Pero ¿fue la actual princesa de Gales instruida por su madre, Carole Middleton, para que conquistase al primogénito de Lady Di? ¿Forma todo parte de un plan perverso para alcanzar el estamento más alto de la sociedad? Así lo afirman algunos de los periodistas más reconocidos del país expertos en la Familia Real.

"Kate es un producto de su madre, Carole Middleton. Fue criada para hacer todo a la perfección. De niña aprendió a navegar, a escalar, a esquiar, a tocar el piano, a jugar al tenis... Todas estas habilidades surgieron porque su ambiciosa madre la animó a aprenderlas", detalle Ingrid Seward, una de las cronistas que sigue día a día las aventuras de los Windsor.

Carole Middleton en la boda real entre el príncipe Guillermo y su hija Kate Middleton en abril de 2011. Gtres

No es la primera profesional de la prensa que habla de Carole en ese sentido. En 2015, The Sun publicó un artículo titulado Queen Carole -La reina Carole- por su constante presencia y su supuesta influencia sobre sus tres hijos, especialmente sobre Kate, la mayor, su ojito derecho. También la prestigiosa revista Tatler dibujó un perfil no muy agradable de la familia de la futura reina consorte.

En ese momento, el Palacio de Kensington, el paraguas bajo el que se amparan Guillermo y Kate, tuvo que tomar cartas en el asunto y advirtió a la citada publicación con una demanda judicial si no retiraban lo que afirmaban de Carole, a la que tildaron de "snob terrible".

Pero ¿quién es Carole Middleton, la mujer a la que acusan de haber instruido a su hija Kate para que conquistase al príncipe Guillermo y convertirse en la reina de todos los británicos? Carole Middleton, cuyo apellido de soltera era Goldsmith, dejó de estudiar a la edad de 16 años, momento en el que empezó a trabajar. Nacida en el seno de una familia humilde, su padre, Ron, era pintor y decorador; su madre, Dorothy, un ama de casa. Como si de un presagio se tratara, a Dorothy, por sus buenos modales y su natural elegancia, la llamaban "la duquesa".

Carole y Michael Middleton yendo a visitar a su nieto recién nacido en Paddington, Londres, en 2013. Gtres

Volviendo a Carole, entre sus primeros trabajos estuvieron los de dependienta y azafata. Durante su experiencia en British Airways, conoció a Michael Middleton, el hombre de su vida, con quien se casó a los 25 años y con quien tuvo a sus tres hijos, su gran debilidad: Kate, Philippa, a la que cariñosamente todos llaman Pippa (39), y el pequeño, James (35).

Por motivos de trabajo, en los primeros años de matrimonio, Carole y Michael se instalaron en Amán, la capital de Jordania, donde se codearon con los altos cargos de la embajada británica en el citado país. En 1986, en su regreso a Reino Unido -en concreto a Berkshire- con sus tres hijos ya en el mundo, Carole Middleton llevaría a cabo el negocio que la convertiría en millonaria: la clave para acceder a los entornos más elitistas.

Hablamos de Party Pieces, una empresa con más de 35 años de vida hoy y que vende todo tipo de productos relacionados con los disfraces de Halloween, adornos navideños, juguetes para niños y en los últimos tiempos, regalos y decoración para las famosas baby showers. En nuestros días, no solo tiene presencia en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos, donde hay ya 39 tiendas a lo largo y ancho del país.

"Es muy emocionante ver que nuestra colección Party Pieces se expande a los Estados Unidos, comenzando con un minorista líder de Nueva Jersey y una empresa familiar con una larga historia de compromiso con los clientes y las comunidades a las que sirven sus tiendas", declaró Carole Middleton en su visita a Estados Unidos a finales del año pasado. Actualmente lo que empezó siendo una pequeña tienda es todo un fenómeno que ha traspasado fronteras y tiene un valor de 27 millones de euros.

La familia Middleton y los Windsor en el bautizo de la princesa Charlotte. Gtres

Se espera que el próximo 6 de mayo, la familia Middleton al completo con Carole al frente asista a la histórica coronación del rey Carlos III, a efectos prácticos, su consuegro. Su yerno, su adorado Guillermo, tendrá un papel clave como futuro rey igual que el rol que desempeñarán sus nietos, los príncipes George (9), Charlotte (7) y Louis (4).

