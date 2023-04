El príncipe Harry confirma su asistencia a la coronación de su padre, pero Meghan se quedará con los niños

Hasta ahora se había puesto en duda la asistencia de los duques de Sussex a la coronación de Carlos III (74 años). Pero finalmente, en la tarde de este miércoles 12 de abril, tres semanas antes de la solemne ceremonia, Buckingham ha confirmado la participación del príncipe Harry (38).

El próximo 6 de mayo, el duque Sussex se unirá a su familia y a más de 2000 invitados que serán testigos de la coronación del Rey y su mujer, Camilla (75). Será la primera vez que Harry se reúna con los Windsor tras la publicación de sus polémicas memorias, Spare.

Harry, sin embargo, acudirá solo. Aunque su mujer, Meghan Markle (41), también estaba invitada, finalmente no asistirá. Según informa la BBC, la actriz se quedará en su casa de California cuidando a sus hijos, Archie (3) y Lilibet Diana (1). El mismo día de la coronación de Carlos y Camilla, el primogénito de los Sussex celebrará su cuarto cumpleaños.

Carlos III y el príncipe Harry, en una imagen de archivo.

Harry y Meghan recibieron la invitación hace más de un mes por correo electrónico, pero su respuesta, lejos de ser inmediata, ha llegado a la vez que la confirmación de los demás representantes royals y diferentes personalidades del todo el mundo.

Hasta el momento se desconoce si el príncipe Harry tendrá algún papel relevante el día de la coronación, ya que no es un miembro activo de la Corona británica. No obstante, el pasado enero, después de que se filtraran sus memorias -a las que EL ESPAÑOL tuvo acceso en primicia- The Sundays Times informó que el duque de Sussex habría sido apartado de la primera línea de la ceremonia.

"Puedo revelar que el Príncipe Harry ha sido eliminado del guion de la coronación, sin un papel oficial en el servicio si asiste", escribió en su cuenta de Twitter el editor royal del citado medio. El experto también señaló que, como cambio, el rey Carlos no permitirá que los duques reales -como el esposo de Meghan Markle- se arrodillen ante él en señal de homenaje. Sólo su primogénito, Guillermo (40), desempeñará dicho papel.

El príncipe Harry junto a su mujer, su padre y hermano, en una imagen de 2018. Gtres

Tampoco ha vuelto a aclararse el tema de las exigencias que Carlos III habría impuesto a los duques de Sussex en caso de asistir a su coronación. En su día, The Sun informó que Buckingham trabajaba en un minucioso plan para evitar que Meghan Markle y el príncipe Harry empañaran la imagen del Rey y su mujer.

El equipo organizador explicaba al mencionado periódico que esperaban que la pareja llegara a Reino Unido antes del fin de semana de la coronación para evitar que la primera reunión de la familia se diera en el momento de la ceremonia, generando distracción en un día histórico. Pero ahora, con la marcada ausencia de Meghan Markle, se desconoce si el Rey querrá seguir el mismo plan.

La última vez que el príncipe Harry estuvo en Londres fue el pasado marzo, cuando asistió a una audiencia judicial por un caso que enfrenta contra Associated Newspapers. Sin embargo, no protagonizó ningún encuentro público con su padre ni su hermano.

La celebración de la coronación de Carlos III y Camilla tendrá lugar el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster y se extenderá dos días más, el domingo 7 de mayo y el lunes 8, declarado festivo nacional. El festejo incluye un concierto en Windsor, con la participación de iconos de la música global y estrellas contemporáneas, proyecciones y un sinfín de eventos especiales en lugares destacados de Reino Unido.

