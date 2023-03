Harry y Meghan nunca pagaron el alquiler de Frogmore Cottage: las cifras que indignan a Reino Unido

Frogmore Cottage, la residencia del príncipe Harry (38 años) y Meghan Markle (41) en Reino Unido, se ha convertido en protagonista de titulares en los últimos días, además de en un nuevo motivo de tensión entre la pareja y Carlos III (74). Lo último que trascendió era que el soberano había desalojado a los duques de Sussex de la que era su casa tras la publicación del libro de memorias de su hijo, Spare y con la idea de reajustar los gastos de la familia real.

Cuando parecía que la situación se había calmado, especialmente tras la decisión del Rey de invitarles tanto a su coronación como a alojarse en la que era su vivienda, se acaba de conocer un nuevo dato que ha agitado a la sociedad inglesa: los duques de Sussex nunca pagaron el alquiler de Frogmore.

Cuando anunciaron su renuncia a sus obligaciones reales, en 2020, se aseguró que Harry y Meghan habían reembolsado los 2,4 millones de libras que costó su remodelación, pagada con dinero público, y que para pagarían un alquiler mensual para seguir utilizando la mansión. Sin embargo, tal y como desvela en exclusiva Daily Mail, el matrimonio había llegado a un acuerdo con el palacio de Buckingham por el cual no tuvieron que desembolsar cantidad alguna por seguir usando la vivienda, situada en Windsor.

[El rey Carlos III recula con Harry y Meghan: les invita a su coronación y se podrán alojar en Frogmore Cottage]



Los duques de Sussex en un montaje junto a Frogmore Cottage. Gtres

Aunque no se conocía hasta ahora, el pago de la reforma eliminó las obligaciones de alquiler de la pareja, que desde hace tres años no habría desembolsado una sola libra, ahorrándose unas 230.000 libras anuales de alquiler, es decir, un total 690.000 libras (787.000 euros).

"Los duques de Sussex hicieron un reembolso a la Subvención Soberana, cubriendo la remodelación de Frogmore Cottage. Cumplieron con sus obligaciones financieras con respecto a la propiedad. De acuerdo con las prácticas habituales de la Subvención Soberana, esta contabilidad fue examinada y aprobada por la Oficina del Tesoro.

Al igual que con cualquier acuerdo de este tipo entre propietario e inquilino, los detalles adicionales sobre los arreglos del alquiler de los Sussex serían un asunto privado", ha explicado un portavoz de Buckingham al citado medio.

El rey Carlos III junto a los duques de Sussex, Harry y Meghan, en una imagen de archivo. Gtres

Tras conocerse esta información la indignación y las críticas no tardaron en aparecer. Figuras públicas como Norman Baker, político y exmiembro del Parlamento Británico, no han dudado en alzar su voz, asegurando que "es indignante que Harry y Meghan puedan vivir en una casa enorme en estos términos, mientras la gente normal lucha por poner comida en la mesa". Asimismo, ha solicitado conocer cuántas propiedades de la familia real se alquilan por debajo del precio de mercado. De momento, la Casa Real británica no se ha pronunciado de manera oficial, pero se ha abierto un nuevo frente para Carlos III.

En cuanto a Frogmore Cottage, pasará a ser la nueva residencia del príncipe Andrés (63), quien no tendría en la actualidad capacidad económica para sufragar los gastos de una vivienda -cabe recordar que fue apartado de cualquier actividad pública de representación de la monarquía británica tras el estallido del caso Epstein, y se le retiró su asignación anual de 249.000 libras-, Carlos III querría tener este detalle con el que es su hermano.

