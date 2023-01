Carlos III toma medidas contra el príncipe Harry y pide a sus abogados que intervengan

El silencio de la Casa Real británica ante el terremoto mediático desatado por las memorias del duque de Sussex, a la venta desde este martes 10 de enero, parece haber llegado a su fin. Carlos III (74 años) ha dado instrucciones precisas a su equipo legal para analizar punto por punto todo lo que está contando el príncipe Harry (38) en sus apariciones televisivas destinas a promocionar su libro. Le preocupan mucho algunas de sus declaraciones y al fin ha pasado a la acción.

Según publican medios ingleses como The Telegraph, un bufete que trabaja para el Palacio de Buckingham se puso en contacto con la cadena ABC mientras se retransmitía la entrevista del duque de Sussex en el programa Good Morning America e informó de que necesitaban conocer exactamente lo que se dijo y "el contexto en el que aparece" para tener la oportunidad de responder. La entrevista era pregrabada, como la que ofreció previamente a CBS, que también fue contactada por los letrados con la misma intención.

Aunque se trató de una petición formal y sin ofrecer demasiados detalles, el citado medio añade que están especialmente angustiados por ciertas revelaciones privadas hechas por el príncipe. La intervención del equipo legal podría indicar que la Familia Real británica estaría considerando emitir un comunicado para desmentir a su miembro más díscolo, aunque el escenario de una posible demanda es impensable.

[Harry acusa a Carlos de no defender a Meghan cuando 'The Sun' dijo que había que "lanzarle excrementos"]

Harry, a su llegada al programa The Late Show with Stephen Colbert en Nueva York. Gtres

El hermano de Guillermo (40) está haciendo un tour muy intenso por las televisiones estadounidenses y ha aparecido en varios espacios como el The Late Show with Stephen Colbert en Nueva York. Lo cierto es que se aprecia un cierto cambio de actitud, pues sus revelaciones son menos agresivas que las que cuenta en Spare.

Esto abriría la posibilidad de que la intervención de su padre, a través de los abogados, le haya hecho rebajar el tono. Una de las líneas rojas que el Rey no está dispuesto a consentir son los ataques a Camilla (75), que sale bastante mal parada en el libro. Sin embargo, en su entrevista con Michael Strahan para Good Morning America, Harry se mostró bastante más conciliador con su figura.

"Hace mucho tiempo que no nos hablamos. Amo a cada miembro de mi familia, a pesar de las diferencias, así que cuando la veo somos perfectamente agradables el uno con el otro. No la veo como una madrastra malvada. Veo a alguien que se casó con esta institución y ha hecho todo lo posible para mejorar su propia reputación y su propia imagen por su propio bien", ha confesado.

El marido de Meghan Markle (41) volvía a insistir en la reconciliación familiar, pero con matices. "Hay mucho que puedo perdonar, pero debe haber una conversación para la reconciliación, y parte de eso tiene que ser la rendición de cuentas. Solo espero que haya una manera de que podamos tener una conversación en confianza que luego no acabe en la prensa. Ahí es donde estoy", ha declarado ante el presentador Michael Strahan.

El príncipe, con su padre y Camilla en una imagen de archivo. Gtres

Tampoco ha perdido la oportunidad de hablar de Isabel II y asegurar que nunca se enfadó con él por su decisión de abandonar sus deberes reales e irse de Inglaterra: "Tuve muchas, muchas conversaciones con ella tanto en el Reino Unido a lo largo de los años como en el periodo previo a este cambio, por lo que nunca fue una sorpresa para nadie, y menos para la Reina. Ella sabía lo que estaba pasando. Sabía lo difícil que era. No sé si estaba en posición de poder cambiarlo".

El duque de Sussex encajó bien las insistentes preguntas de su entrevistador sobre la razón por la que no dejaban sus títulos y posición en la Familia Real. "Nunca podré salir y soy increíblemente consciente de mi posición. Estoy increíblemente agradecido por la vida que he tenido y sigo viviendo. Pero no hay una versión de mí que puede salir de esto. Me sorprendió que mi familia permitiera que nos quitaran la seguridad, especialmente en el punto más vulnerable para nosotros", contestó.

