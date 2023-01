Carlos III aparta al príncipe Harry de su coronación tras sus explosivas memorias: la última decisión del Rey

El príncipe Harry (38 años) ya enfrenta alguna consecuencia por sus polémicas memorias, Spare, a las que EL ESPAÑOL ha tenido acceso en primicia. Aunque que se publicarán en todo el mundo el próximo 10 de enero, en los últimos días han salido a la luz varios apartados del relato que estarían causando malestar dentro de la Corona británica. Si bien la Familia Real mantiene un silencio ensordecedor, el rey Carlos III (74) ha tomado una decisión que afecta directamente a su hijo menor.

Una fuente cercana a la Casa Real, consultada por The Sunday Times, la publicación dominical del periódico The Times, ha desvelado que el duque de Sussex ha sido apartado de la ceremonia de coronación de Carlos III, prevista para el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster.

"Puedo revelar que el Príncipe Harry ha sido eliminado del guion de la coronación, sin un papel oficial en el servicio si asiste", ha escrito en su cuenta de Twitter el editor royal del citado medio. El experto también señala que, como cambio, el rey Carlos no permitirá que los duques reales -como el esposo de Meghan Markle (41)- se arrodillen ante él en señal de homenaje. Sólo William, desempeñará dicho papel.

Padre e hijo se mostraron cercanos antes de que Harry abandonara la Corona. Gtres

Aunque es el heredero el que más ataques ha recibido por parte de su hermano, Carlos III "lo siente con la misma intensidad". Una de las personas contactadas por el citado periódico ha dicho que "hay mucho dolor familiar". Además, un amigo del Rey añade: "Estará perplejo y desconsolado, pero resiste".

Quienes han formado parte del entorno de Harry y William consideran que el duque de Sussex ha actuado como una persona desleal. Pero ni el heredero ni el resto de su familia responderán a sus polémicas públicamente. Varios amigos cercanos a los hermanos aseguran que el futuro Rey no actuará con venganza y mantendrá una postura digna y respetuosa por el bien de la Casa Real.

Con esta actitud, el primogénito del rey Carlos estaría manteniendo los valores de su abuela: "William es duro, la familia puede jugar el juego largo de la forma en que Harry y Meghan no lo hacen. Pueden canalizar su reina Isabel interior -muestra, no digas, demuestra que este es el papel que has asumido con valentía y decencia-. Ese es un contrapunto muy poderoso a todo esto", dice una de las fuentes consultadas por la prensa local.

Como parte de la promoción de su libro, Harry ha hecho cuatro entrevistas que saldrán a luz en las próximas horas. Debido a los hechos que relata en su obra, todas estas mantendrían en vilo a su familia. Se espera que el duque de Sussex siga con sus polémicas declaraciones, a pesar de que en una de las conversaciones asegura que quiere reconciliarse con su padre y con su hermano.

El rey Carlos ha reaparecido públicamente este domingo, 8 de enero. Gtres

Meghan y Harry, invitados

La última decisión del rey Carlos pone en duda la asistencia de los duques de Sussex a su coronación. Aunque no forman parte de la Corona desde hace tres años, Meghan Markle y el príncipe Harry han sido invitados a tan importante acto que reunirá a los Windsor.

Hace pocas semanas, fuentes del palacio de Buckingham explicaban a los medios británicos que el matrimonio podrá asistir a la coronación de Carlos III, si así lo desean. "Todos los miembros de la familia serán bienvenidos", han informado desde la Corona.

La reaparición de Carlos

Este domingo, 8 de enero, el príncipe Carlos III repareció públicamente después de salieran a luz algunos detalles que aborda el príncipe Harry en sus memorias. El monarca ha acudido a un servicio religioso en Sandringham, donde fue recibido por los ciudadanos entre vítores y aplausos.

A pesar de atravesar un momento doloroso, como padre y soberano, Carlos III se ha mostrado relajado, tranquilo y sonriente, intentando transmitir serenidad en medio de una ola de escándalos.

